Потери Украины оцениваются в 0,5% ВВП, тогда как Россия потеряла вдвое меньше.

Остановка российского газового транзита через Украину лишает Россию части доходов, но европейский газовый рынок не является полностью потерянным для Москвы. Россия наращивает экспорт сжиженного природного газа (СПГ) по морю, пишет Bloomberg.

Несмотря на призывы запретить такие поставки, Европа закупает рекордные объемы СПГ, который поставляет преимущественно терминал "Ямал СПГ".

"Ситуация подчеркивает, насколько трудно Европе разорвать связи с Россией, которая за последнее десятилетие закрепилась как ключевой поставщик товара на континент. Москва показала, что даже когда один путь к рынкам закрывается, для России часто остаются открыты другие", - говорится в публикации.

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В 2024 году "Газпром" продал через Украину газа на сумму около $6 млрд. Большинство экономистов и исследователей предполагают, что потеря этих поставок окажет минимальное влияние на экономику агрессора: это потеря примерно 0,2-0,3% ВВП.

"Цифры слишком малы, чтобы повлиять на военную машину Путина", - сказал Дэвид Оксли, экономист Capital Economics, в своей записке на прошлой неделе. Для сравнения, по его словам, Украина может потерять примерно 0,5% ВВП, не получив плату за этот транзит газа.

Кроме продажи СПГ, Россия также имеет другие варианты трубопроводов для транспортировки газа, которые помогут компенсировать потерю маршрута через Украину.

Поставки в Китай, который обгоняет Европу как крупнейший рынок для российского трубопроводного газа, по прогнозам, достигли рекордных 31 миллиарда кубометров в 2024 году. В этом году они должны вырасти до 38 миллиардов кубометров, поскольку трубопровод "Сила Сибири" вышел на полную проектную мощность.

По оценкам Сергея Вакуленко, научного сотрудника Фонда Карнеги, это компенсировало бы половину объемов, потерянных после окончания транзита через Украину.

"Газпром" также может продавать больше газа через "Турецкий поток", прямой газопровод между Россией и Турцией по дну Черного моря, который также может поставлять газ некоторым европейским клиентам. В 2025 году "Газпром" мог бы продать через "Турецкий поток" 25 млрд кубометров в Турцию и 15 млрд кубометров в Европу, считает Вакуленко.

Российский нефтегазовый экспорт: последние новости

Как писал УНИАН, Европа до сих пор сохраняет значительные связи с государством агрессором в энергетической отрасли. Не только пророссийские правительства Венгрии и Словакии до сих пор полагается на российские энергоносители. Значительные объемы средств России до сих пор платят также Франция, Австрия и Испания.

Также мы рассказывали, что утром 1 января Украина прекратила прокачивать российский газ в Европу, что стало окончанием длительной эпохи российского экономического влияния на Европу. Однако это не решает все имеющиеся проблемы в этом вопросе.

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