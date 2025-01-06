Хранилища заполнены примерно на 70%, что на 16% меньше, чем год назад.

В Европе запасы газа исчерпываются быстрее, чем когда-либо за последние семь лет. Холодная погода увеличивает потребности в отоплении, а на этой неделе ожидается очередное понижение температуры.

Издание Bloomberg пишет, что хранилища региона заполнены чуть более чем на 70% по сравнению с примерно 86% год назад.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe, запасы снизились в общей сложности на 25 процентных пунктов по сравнению с пиковыми значениями, что является самым большим падением с 2018 года.

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"Чем ниже будут запасы на конец марта, тем сложнее будет региону их пополнить перед следующей зимой", - говорится в записке Саманты Дарт, главы отдела исследований природного газа Goldman Sachs Group Inc.

На большей части северо-западной Европы установилась более холодная погода, что может привести к дальнейшему отбору газа в ближайшие дни, поскольку его потребление для отопления увеличится. Континент также все больше подвержен волатильности рынка, поскольку он полагается на мировой сжиженный природный газ для замещения дефицита, возникшего из-за прекращения поставок по российского топлива через Украину.

Незапланированные перебои в работе основных поставщиков могут повлиять на хрупкий баланс в регионе и вызвать скачки цен. В Норвегии завод СПГ в Хаммерфесте остановил работу до 9 января из-за поломки компрессора.

На прошлой неделе цены выросли на 4% и находятся вблизи 14-месячного максимума, поскольку рынок борется с сокращением запасов и ограничением поставок.

Голландские фьючерсы немного снизились в понедельник, 6 января, и по состоянию на 8:49 утра в Амстердаме стоили 1,2% - 49,05 евро за мегаватт-час.

Газ в Европе - последние новости

1 января Украина остановила транспортировку российского газа через собственную газотранспортную систему. О решении не продлевать соглашение с РФ предупреждали заранее.

Обозреватель Bloomberg Хавьер Блас отметил, что в 2025 году цены на газ летом в Европе могут значительно подскочить, что омрачит будущее энергоемкого производства и ударит по бытовым потребителям.

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