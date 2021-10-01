1 октября 2021 года "Газпром" остановил поставки газа через Украину в направлении Венгрии.

Фактом подписания контракта с Венгрией на поставку газа в обход Украины, "Газпром" демонстрирует будущие последствия запуска "Северного потока-2".

Об этом в Facebook заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

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По словам Витренко "Газпром" прекратил транзит газа через Украину в Венгрию, несмотря на забронированные мощности для транзита.

Витренко отметил, что "Газпром" имеет такое право по контракту - не подавать газ для транзита через забронированы мощности, но при этом оплачивать эти мощности (принцип "качай или плати").

"Это демонстрация того, что произойдет после запуска "Северного потока-2", если к тому времени Кремль не разблокирует доступ к транзиту через Украину для "третьих лиц". Например, чтобы европейские покупатели газа от "Газпрома" могли получать газ на границе Украина-РФ и чтобы они могли сами выбирать маршрут транзита из России в Европу", - отметил Витренко.

По его словам, Украина публично и непублично предупреждала партнеров в Германии и США, так может произойти, и что прекращение физического транзита через Украину создаст угрозы для Украины и для Европы.

"Кремль это делает намеренно. Это даже не бряцание оружием, это очевидное использование газа как оружия. В совместном заявлении США и Германии указано, что в случае использования Кремлем газа в качестве оружия, должна быть соответствующая реакция. Ждем теперь наложения санкций на 100% дочернюю компанию "Газпрома", оператора "Северного потока-2". Чем раньше это произойдет, тем лучше", - подчеркнул Витренко.

Витренко отметил, что отсутствие действенных санкций уже создало ожидания со стороны "Газпрома", что ему на самом деле разрешено продолжать использовать газ как оружие против Украины и других стран, и что ему разрешат использовать "Северный поток-2" даже без соблюдения европейских правил.

"Если бы таких ожиданий не было, то "Газпром" бы не уменьшал объемы транзита через Украину по сравнению с прошлым годом (они понимали, что США из-за санкций не дадут им возможность запустить "Северный поток-2" в 2020 году).

Витренко также отметил, что Украина десятилетиями обеспечивала надежный транзит газа, а иногда даже экспорт в Венгрию.

"Без этого транзита Венгрии было бы очень сложно. Мы в полном соответствии с европейскими правилами создали "гарантированные мощности" (firm capacity) для транспортировки газа из Украины в Венгрию. А вот гарантированных мощностей для транспортировки газа из Венгрии в Украину венгерская сторона так и не создала. То есть Венгрия может гарантированно получать газ из Украины, а мы из Венгрии - нет. Вот такая "односторонняя" европейская интеграция пока у нас с Венгрией", - отметил Витренко.

"Могут спросить, а почему я договорился и подписал такой "плохой" транзитный контракт? Потому что альтернативой, и это в лучшем случае, уже после всех переговоров на политическом уровне, было работать на условиях "Газпрома", как в старом контракте в интерпретации "Газпрома", то есть вообще без гарантии даже оплаты за забронированные мощности (мы обеспечиваем мощность, а они качают поскольку хотят и оплачивают только фактические объемы прокачки). И доступ третьих сторон был бы технически невозможными. И еще тариф был бы меньше", - подчеркнул Витренко.

Контракт Венгрии с "Газпромом":

27 сентября 2021 года Венгрия подписала с российским "Газпромом" новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины.

В связи с этим МИД Украины выразил разочарование и вызвал посла Венгрии.

28 сентября в Европейской комиссии заявили, что оценят возможные последствия в связи с подписанием контракта на поставки российского газа в Венгрию в обход Украины.

29 сентября в Венгрии заявили о намерении продолжать блокировать переговоры о вступлении Украины в НАТО.

1 октября вступил в силу контракт между Венгрией и Россией на транспортировку газа в объеме 4,5 млрд куб. м в год, согласно которому природный газ в Венгрию будет поставляться через "Турецкий поток".

В тот же день, 1 октября 2021 года, "Газпром" остановил поставки газа через Украину в направлении Венгрии.

Автор: Елена Коваленко