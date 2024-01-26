Действующее соглашение о транзите истекает в конце 2024 года.

Россия будет использовать альтернативные маршруты и поставки сжиженного природного газа морем, если Украина не продлит соглашение о транзите российского газа в Европу, заявил в пятницу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает Reuters.

Действующее пятилетнее соглашение между Москвой и Киевом о транзите российского газа в Европу истекает в конце 2024 года.

Выступая перед журналистами во время ежедневного селекторного совещания Песков сказал, что логистические цепи для экспорта российского газа также будут пересмотрены, если сделка не будет продлена.

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Различные СМИ цитировали правительство Украины, заявившее, что Киев не будет искать переговоров с Москвой о возможности продления соглашения о транзите газа.

"Вопрос в том, как этот газ будет попадать туда (в Европу). Конечно, есть маршруты, связанные с Турцией, есть поставки сжиженного газа, который сейчас нужен. То есть, существуют альтернативные маршруты. Но, во-первых, они все уже забронированы... и, конечно, это приведет к изменениям во всех логистических цепях", – сказал Песков.

Экспорт российского газа в Европу резко упал из-за начала Россией полномасштабного вторжения в Украину. Россия уступила первенство поставщика природного газа для Европы Норвегии.

Транзит российского газа через Украину

По данным Оператора ГТС Украины транзит российского природного газа через Украину в 2023 году снизился на 28,4% (на 5 млрд 812,6 млн куб. м) по сравнению с 2022 годом - до 14 млрд 646,6 млн куб. об.

Россия неоднократно угрожала прекратить транзит газа. В частности, такое заявление прозвучало после взрывов на Крымском мосту 17 июля. Однако этого не произошло.

Между тем, Украина возразила слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо, о том, что есть готовность продлить соглашение о транзите российского газа, срок действия которой истекает в конце этого года.

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