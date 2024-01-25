В украинском правительстве заявили, что не собираются вести переговоры с РФ о продлении контракта, действие которого заканчивается в этом году.

Украина возразила, что готова пересмотреть ключевое соглашение с Россией о транзите газа, после того, как премьер-министр Словакии заявил о такой возможности. Срок действия соглашения истекает в конце этого года, пишет Bloomberg.

"Позиция украинской стороны однозначна: транзитный контракт заканчивается в конце года. Мы не собираемся вести переговоры с россиянами и продлевать контракт", – сообщила Bloomberg News пресс-служба премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

В среду, 24 января, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поставки через Украину могут быть сохранены.

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"Возникла договоренность о том, что транзит российского газа через Украину, вероятно, продолжится, и это отличная новость", – сказал он после встречи с Шмыгалем в Ужгороде.

Отмечается, что газовое соглашение может стать важным пунктом переговоров, если война продлится до конца года. Европа все еще получает российский газ через Украину и Турцию. Регион успешно замещает утраченные потоки из "Северного потока". ЕС четко дал понять, что блок должен стремиться уменьшить свою энергетическую зависимость от Москвы.

Некоторые страны по-прежнему полагаются на это топливо. Однако большинство государств северо-западной Европы заменили потоки из Москвы сжиженным природным газом.

Журналисты указывают, что даже без нового соглашения существует вероятность того, что "Газпром" обеспечит поставки газа желающим покупателям из ЕС, забронировав краткосрочные мощности в Украине. Это возможность, которую российская компания может использовать через аукционы мощностей.

"Украина все еще остается ключевым маршрутом, даже несмотря на то, что фактические потоки транзитного трубопровода составляют менее 40% от контрактного объема с мая 2022 года", – пишет агентство.

Газ для Европы

Цены на природный газ в Европе упали до самого низкого уровня с августа. Трейдеры делают ставку на то, что огромные запасы газа на континенте позволят пережить зиму несмотря на то, что в регион пришли сильные морозы.

В 2023 году российский энергетический гигант "Газпром" отправил в Европу 28,3 миллиарда кубометров газа. Показатель снизился на 55,6% по сравнению с 2022 годом, когда Россия поставила в Европу различными маршрутами около 63,8 млрд куб. м газа.

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