По итогам прошлого года экспорт на европейский рынок упал в два раза.

В 2023 году российский энергетический гигант "Газпром" отправил в Европу 28,3 миллиарда кубометров газа. Показатель снизился на 55,6% по сравнению с 2022 годом, когда Россия поставила в Европу различными маршрутами около 63,8 млрд куб. м газа, пишет Reuters со ссылкой на собственные расчеты.

Отмечается, что транзит газа через Украину снизился до 77,6 млн кубометров в 2023 году с 174,8 млн куб. м в 2022-м.

Журналисты подчеркнули, экспорт российского газа в Европу, которая когда-то была основным экспортным рынком, резко сократился из-за последствий полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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В агентстве рассказали, что расчеты базируются на данных европейской газотранспортной группы Entsog и ежедневных отчетах "Газпрома". С начала 2023 года российская компания не публикует собственную статистику.

По данным The Moscow Times, поставки в Европу упали до уровня второй половины 1970-х годов.

Поставки газа в Европу

Ранее УНИАН писал, что Украина спасла ЕС европейские компании ускорили отбор природного газа из Украины в зимние месяцы, уменьшая вероятность того, что континент пострадает от очередного энергетического кризиса.

До войны "Газпром" обеспечивал около 60% потребления газа в Германии. С тех пор цены упали в 10 раз, а Германия научилась обходиться без российского газа. Теперь большая часть потребления обеспечивается Норвегией.

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