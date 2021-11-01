По словам Витренко, есть ряд европейских правил, которым "Газпром", на 100% контролирующий "Северный поток-2", не отвечает.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что лучшим вариантом противодействия манипуляции России газовыми потоками является наложение санкций на оператора газопровода "Северный поток-2".

Об этом он написал на свои странице в Facebook, комментируя заявление президента США Байдена о необходимости обеспечить избежание манипуляций потоками газа для вредных политических целей со стороны РФ.

"РФ это делала, делает и будет продолжать делать. Манипулировать потоками газа ради вредных политических целей. Мы убеждали и продолжаем убеждать США, что лучший вариант действий с их стороны в такой ситуации - наложить санкции на оператора "Северного потока-2" до тех пор, пока РФ не прекратит это делать", - отметил он.

По словам Витренко, прекращение манипуляций произойдет тогда, когда точки передачи газа европейским компаниям будут перенесены на границу Украина-РФ, когда "Газпром" потеряет де-факто монополию на экспорт газа через трубопроводы и когда будет разблокирован экспорт газа из Центральной Азии.

А также это произойдет, "когда все увидят, что это не Путин, а многие разные европейские компании могут сами выбирать маршруты транспортировки газа от границы РФ в ЕС, тогда РФ не сможет манипулировать потоками газа ради вредных политических целей", считает глава НАК.

Читайте также"Нафтогаз" изменил цены на газ для населенияВитренко добавил, что это и есть ряд европейских правил, на соответствие которым должны проверять оператора газопровода при сертификации и которым "Газпром", который на 100% владеет и контролирует этого оператора, не отвечает.

Как сообщал УНИАН, ранее Витренко заявлял, что президент Российской Федерации Владимир Путин демонстративно использует газ как геополитическое оружие, с помощью которой шантажирует Европу и склоняет ее к скорейшей сертификации газопровода "Северный поток-2".

26 октября Министерство экономики Германии по результатам проведенного анализа объявило, что сертификация трубопровода "Северный поток-2" не будет угрожать поставкам газа в Европейский Союз.

Ранее генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что российской газопровод "Северный поток-2", который построен в обход Украины, не создает никакой дополнительной ценности для Европы.

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Автор: Анна Бредихина