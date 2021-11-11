Транзит нефтепродуктов через Украину за 10 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упал на 44%, до 37,8 тысячи тонн.
Об этом сообщает Консалтинговая группе "А-95", передает enkorr.
В частности, транзит дизельного топлива в январе-октябре упал на 51%, до 28,2 тысячи тонн. Из них 17,8 тыс. т было поставлено из Беларуси в Молдову, 8,7 тыс. т - из Литвы в Молдову и 1,5 тыс. т - из России в Польшу.
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В свою очередь, транзит бензина в Молдову вырос на 48%, до 8,4 тыс. т, и это при том, что в марте поставки этого топлива через территорию Украины не осуществлялись.
Поставки битума через Украину за отчетный период из России составили 1,2 тысячи тонн.
"В январе-октябре 2021 года транзит авиационного топлива и мазута не осуществлялся", - отметили в "А-95".
Как сообщал УНИАН, по данным Нацбанка Украины, в 2022 году ожидается коррекция мировых цен на нефть, а вместе с ней – и замедление темпов роста топливной составляющей инфляции ниже 5%. В 2021 году топливо подорожает более чем на 26%.
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