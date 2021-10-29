По данным регулятора, в этом году цены на топливо выросли более чем на 26%.

В 2022 году ожидается коррекция мировых цен на нефть, а вместе с ней – и замедление темпов роста топливной составляющей инфляции ниже 5%.

Об этом говорится в октябрьском инфляционном отчете, опубликованном на официальном сайте Национального банка Украины.

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"В 2021 году топливо подорожает более чем на 26%. Помимо прямого влияния на общий индекс потребительских цен, это является существенным фактором давления на другие цены из-за увеличения транспортных расходов. В 2022 году ожидается коррекция мировых цен на нефть, а вместе с ней – и замедление темпов роста топливной составляющей инфляции ниже 5% в условиях умеренной волатильности обменного курса. Поэтому в среднесрочной перспективе цены на топливо будут иметь определенный дезинфляционный эффект", - говорится в сообщении.

Цены на топливо:

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в сентябре в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2020 года - составила 11%, увеличившись с 10,2% в августе и июле.

14 мая Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

22 октября Министерство экономики Украины повысило среднюю стоимость бензинов в размере 28,20 грн за литр и дизтоплива – 25,07 грн за литр, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС.

С учетом предельной торговой наценки стоимость бензина не должна превышать 33,2 грн за литр, дизтоплива – 32,07 грн за литр.

Автор: Богдан Слуцкий