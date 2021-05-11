Максим Малашкин

Кабинет Министров Украины принял решение о включении бензинов А-92, А-95 и дизельного топлива к перечню товаров, имеющих существенную социальную значимость. Это позволяет правительству осуществлять государственное регулирование цен на такие продукты. 29 марта соответствующие изменения были внесены в постановление Кабинета Министров Украины от 22 апреля 2020 г. № 341 (интересно то, что об этом заседании Правительства информация на официальном сайте Кабмина отсутствует).

Практически больше месяца после принятия правительство это постановление не публиковало, пользуясь заключенным с частью трейдеров меморандумом. Однако с 11 мая процесс декларирования цен на топливо стартовал!

Регулирование цены происходит путем декларирования ее повышения

Как правило, к социально важным товарам всегда включали "продовольственный набор" из гречки, сахара, макарон, хлеба, масла и тому подобное. А сегодня к ним приравняли и 92 и 95 бензины и дизтопливо. Регулирование цены происходит путем декларирования ее повышения. Для горючего, в отличие от "продовольственного набора", правительство определило особые условия, когда применяется декларирование – это повышение цены на 1% и более, и сообщение государственных органов за 20 дней.

Если проанализировать, то ранее аналогичными новациями правительства в этом перечне стали природный газ и электроэнергия, запуск рынка которых был неким "прорывом" в области и имел снизить цены за счет "невидимой руки рынка". Пропагандируя идеи свободного рынка и конкуренции к ручному регулированию рынка нефтепродуктов как предыдущее, так и нынешнее правительство не прибегало. Почему сейчас ситуация изменилась? Попробуем ответить. Но сначала о последствиях.

Что это будет означать для потребителя? Для рядового автовладельца - это будет означать, что ближайшие 20 дней, а именно за столько субъект хозяйствования должен сообщать Госпродпотребслужбу, цена не увеличится более чем на 1% (в среднем 25-30 коп.). А вот дальше уже особых изменений потребитель скорей всего не почувствует. Вряд ли автовладелец будет мониторить ежедневно онлайн-дашборд с ценами на все социально значимые товары и выбирать среди кучи ненужной ему информации, задекларировала ли АЗС, на которой он заправляется, повышение стоимости горючего.

Что это будет означать для бизнеса? Придется повозиться…

Что это будет означать для бизнеса? Придется повозиться... Заполнить форму нужно по каждой точке розничной торговли, указать характеристики, объемы продукта и производителя. С учетом того, что в Украине около 7 тысяч автозаправочных станций, а в некоторых крупных сетей от 500 до 1500 АЗС, это придаст им дополнительной административной нагрузки. С одной стороны декларирование это не установление конкретной цены, но именно в 20 дневном периоде и кроется регуляция. Поднять цену раньше чем после истечения 20 дневного срока декларирования будет нарушением, изменение без декларирования тоже нарушение. То есть при условии необходимости реагировать на изменения это будет происходить "с люфтом" в 20 дней. Может ли это привести к убыткам? Вполне вероятно, как и то, что АЗС найдут варианты выхода или "обхода".

Какая ответственность? Согласно Закону Украины "о ценах и ценообразовании" за продажу без декларирования или без соблюдения сроков контролирующие органы могут изъять положительную разницу того, что заработали АЗС, продавая по новой более высокой цене, и тем, что они бы заработали, продавая такое же количество топлива, по старой более низкой цене. Плюс добавьте штраф в размере 100 процентов вышеназванной разницы.

А теперь вернемся к причинам. Что заставило правительство пойти на этот шаг, почему именно бензины, дизель. Динамика цен на топливо говорит о повышении из-за мирового роста цен на нефть. Но это только одна из причин. Если анализировать структуру рынка топлива в Украине за 2020 год, то 64% это дизель, 18 % бензин и 18% сжиженный газ. То где делся сжиженный газ, если его потребление почти на том же уровне, что и бензинов? Среди всех перечисленных видов топлива именно сжиженный газ со стороны его сторонников и защитников позиционировался как социальный продукт, но то правительство его таковым не признало. Так что получается не такой он и социальный.

Из анализа Антимонопольного комитета Украины усматривается, что в январе-марте 2021 года средние цены крупного опта на бензины марки А-95 выросли на 12,5%, дизтопливо – на 9,4%. В то же время средние розничные цены на бензины марки А-95 выросли на 12,5%, на дизельное топливо – на 12,93%, на автогаз – на 21,15% (данные существовавшие на момент принятия правительственного постановления).

То есть наибольший рост произошел по сжиженному газу, но поскольку для правительства он не является социальным то же и регулировать его наверняка не нужно. А может вопрос в другом.... Рост цен на СУГ однозначно связан с проблемами его поставки и инфраструктуры, что в нынешних условиях дает возможности хранения ограниченных объемов, которых хватает для обеспечения потребности рынка на 1-2 недели. Недавние события с заменой поставщика российского продукта (напомним, что импорт СУГ составляет 80% от объемов потребления в т. ч. Из России - 35%), а именно - выбытие Proton Energy S.A. с украинского рынка (объем поставок составлял около 25% рынка), поиск вариантов диверсификации и поставщиков продукта Роснефти, все это дало импульс росту ценовых позиций, которые регулировать сегодня никто не собирается из-за ограниченности диверсификации.

В любом случае ручное регулирование говорит о слабой позиции государственной политики. О том, что созданные условия и регулирование являются несовершенным, а суть проблемы где-то глубже.

Нужно ли вручную регулировать рынок, который по сути импортозависим (СУГ – 80%, дизельное топливо - 84%, бензин-50%) от России и дружественной к ней Беларуси?

Бороться надо с причиной, а не с последствиями проблемы - "золотое правило", которое в Украине почти не реализуется. Зависимость от импорта - это основная проблема, которую нужно решить. А сделать это можно только имея государственную политику, направленную на развитие собственного отечественного производства. Сейчас отечественные производители ограничены рынком сбыта, который искажен растущим потреблением сжиженного газа. Технологически возможно производить больше сжиженного газа, не производя при этом дизель и бензин. Поэтому и импортируем, причем неважно откуда, главное, чтобы дешевле.

Зависимость от импорта - это основная проблема, которую нужно решить

Несправедливая акцизная политика заставляет одних автовладельцев платить налоги за других, владельцы бензиновых авто устанавливают газобаллонное оборудование, лишь потому, что газ дешевле. А дешевле он из-за акцизного налога, что вчетверо меньше налога на бензин. Поэтому только выровняв акцизы мы можем говорить о дальнейшем развитии. К сожалению законопроект №4098, который это может решить, зарегистрирован в Верховной Раде Украины еще в сентябре прошлого года, но до сих пор не рассмотрен.

Как показывает опыт работы украинских правительственных органов "ручные механизмы" удобнее долгосрочных стратегических решений. Один раз применив, отказаться от соблазна сделать это еще раз становится очень трудно... потому, что будет ожидать рынок под лозунгом "на период карантина" - можно только догадываться.

Максим Малашкин, член правления Украинской энергетической ассоциации

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