После Нового года тарифы на транспортировку газа вырастут у 20 облгазов.

С 1 января 2021 года в Украине вырастут тарифы для населения на услуги распределения (транспортировки) газа.

Читайте такжеШмыгаль не верит, что цены на электроэнергию в Украине одни из самых высоких в Европе

Об этом сообщает ТСН.uа.

"Соответствующие проекты новых цен одобрила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", - говорится в сообщении.

НКРЭКУ утвердила на 2021 год тарифы для 22 облгазов, в 20 из них цены вырастут.

Как вырастут тарифы

Тариф "Киевоблгаза" вырастет с 0,81 гривны до 1,55 гривни;

"Киевгазу" - с 0,28 гривны до 0,32 гривни;

"Одессагазу" - с 0,79 гривны до 0,89 гривни;

"Полтавагаза" - с 1,09 гривны до 2,07 гривни;

"Херсонгазу" - с 0,94 гривны до 1,8 гривни;

"Луганскгазу" - с 0,92 гривны до 1,13 гривни.

Решение о повышении тарифов объясняют тем, что нужно компенсировать недополученную тарифную выручку облгазов за 2015-2019 годы, а также компенсировать расходы, связанные с разницей в ценах при закупке в 2015-2019 годах природного газа, необходимого для обеспечения производственно-технологических потребностей.

Что этому предшествовало

Средняя стоимость газа в Украине для населения в ноябре по сравнению с октябрем выросла на 24%, с 5,77 гривны до 7,16 гривны за кубометр.

С января 2020 года украинцы начали получать отдельную платежку с начислениями за доставку газа газораспределительными компаниями. Платежку за транспортировку газа получили, в том числе потребители, которые не пользуются газом в домохозяйстве, а также новые потребители.

24 декабря 2019 года НКРЭКУ одобрила повышение тарифов на услуги 44 газораспределительных компаний Украины в течение первого полугодия 2020 года - от 30% до 2,5 раза в зависимости от компании.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН