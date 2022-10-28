Украинцам необходимо подготовиться к экстренным отключениям электроэнергии на неопределенный срок.

"Укрэнерго" вводит экстренные ограничения на потребление электроэнергии. Старые графики отключения света неактуальны, уже в начале следующей недели появятся новые.

Об этом сообщается на странице ДТЭК "Киевские теплосети" в Facebook.

"Друзья, энергосистема страны получила новые повреждения. Вследствие этого в Киеве возник дефицит мощности в размере 30% потребления. Чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины, госэнергокомпания НЭК "Укрэнерго" вводит беспрецедентные экстренные ограничения", - говорится в сообщении.

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Также в ДТЭК привели слова главы Киевской ОВА Алексея Кулебы, который предупредил о необходимости подготовки к экстренным отключениям электроэнергии на неопределенный срок.

"Сейчас графики аварийных отключений, которые составлены накануне, не актуальны. К сожалению, в ближайшие дни будут применены более жесткие и длительные отключения. Компания работает над подготовкой новых, более удобных графиков, которые будут учитывать текущее состояние энергосистемы. Они будут обнародованы в начале следующей недели. Мы сообщим об этом дополнительно", - добавили в ДТЭК.

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