Коболев напомнил, что на повышение тарифов украинские власти согласились, подписав в ноябре меморандум с МВФ.

Тариф на газ для населения с 1 мая 2022 года, когда завершит свое действие фиксированный годовой тариф на газ, должен быть установлен в соответствии с коммерческим уровнем, а значит повышен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал экс-глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев во время панельной дискуссии "Как Украине пройти энергетический кризис и к чему готовиться в будущем?"

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"Тариф-2022 должен быть установлен по коммерческому прогнозу на следующий год. То есть это будет означать повышение тарифа. И это то, на что власть согласилась в последнем меморандуме с МВФ", - сказал он.

При этом Коболев считает, что в следующем году рост тарифов можно будет покрыть только за счет субсидий.

"Говорить надо не о самом тарифе, а о том, как нивелировать его стоимость для социально незащищенных слоев населения. Например, с помощью субсидий. А на это необходимы деньги. Будут ли они? Вопрос открытый", - считает бывший глава "Нафтогаза".

Stand-by для Украины:

8 ноября 2021 года Украина и МВФ подписали новый меморандум по результатам пересмотра действующей программы stand-by.

Согласно документу, украинская власть обязалась не вводить ограничения цен на газ, поставляемый домохозяйствам, и при этом обеспечить защиту незащищенных слоев населения путем предоставления субсидий на оплату ЖКУ.

Для бытовых потребителей в нашей стране с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года действует летнее предложение цены газа от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 грн за кубометр на первый год.

При этом рыночные цены на газ в Украине сейчас достигают 40 грн за куб. м.

Автор: Анна Бредихина