Ежемесячная переплата по тарифу от "поставщика последней надежды" составит порядка 5 миллиардов гривень.

Потребители, закупающие газ у "поставщика последней надежды", каждый месяц будут переплачивать в общей сложности почти 5 миллиардов гривень.

Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, пишет UBR.

По данным эксперта, сейчас газ у ППН закупают порядка 460 тысяч украинцев: 320 тысяч в сельской местности или частном секторе, 140 тысяч - в городах. В среднем горожане ежемесячно потребляют 3 куб. метра газа на приготовление еды, в сельской местности (частный дом) эта цифра составляет 400 куб. метров.

"Оплата с одного домохозяйства в сельской местности по цене газа от "Нафтогаза" в 7,96 грн без транспортировки выходит 3200 грн. С одного домохозяйства в городе по цене газа от НАКа 7,96 грн без транспортировки – не более 30 грн. По цене 46,72 грн/куб. м. одно домохозяйство в сельской местности заплатит 18 688 грн, а в городе – 140 грн", – приводит свои расчеты эксперт.

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Таким образом, получается, что ежемесячно украинцы переплатят:

в сельской местности - 4,956 млрд гривень;

в городе - 18,2 млн гривень.

Общая сумма ежемесячной переплаты составит почти 5 миллиардов гривень.

Цена на газ в Украине

25 октября Кабинет министров Украины обязал поставщика "последней надежды" Газопоставляющую компанию "Нафтогаз Украины" в октябре-ноябре 2021 года снизить цены и поставлять природный газ бытовым потребителям по цене не выше 7,96 грн за куб. м.

Таким образом, правительство сравняло цены компании "Нафтогаз Украины" как поставщика "последней надежды" с ценами, которые действуют для обычных потребителей компании.

С 1 октября по 30 ноября для населения был установлен тариф 7,96 грн за куб. м, а для бюджетных учреждений - до 16,8 грн/куб. м (с НДС и без доставки).

1 декабря постановление прекратило свое действие.

ГК "Нафтогаз Украины" обратилась в НКРЭКУ относительно автоматического подключения всех бытовых клиентов "поставщика последней надежды" на условиях базового годового предложения. Это позволит клиентам получать газ в течение всего отопительного сезона по цене природного газа — 7,96 грн/куб. м (с НДС, без стоимости распределения/доставки).

3 декабря 2021 года газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", которая выполняет функции поставщика "последней надежды" на рынке газа, объявила, что цена газа на 2 декабря для более 600 тысяч домохозяйств составит 46,72 грн за куб. м, что в 5,8 раза больше, чем в ноябре.

Автор: Юрий Годован