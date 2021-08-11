Новый тариф составит 1,44 грн за кВт-ч.

С 1 октября 2021 года тариф на электроэнергию будет снижен для 80% украинских семей.

Об этом заявил в ходе заседания правительства министр энергетики Герман Галущенко.

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"С первого октября мы снижаем тариф для большинства населения, которые потребляют до 250 кВт-ч, то есть 80% домохозяйств. Для таких людей тариф составит 1,44 грн с НДС", - сказал Галущенко.

Тарифы на электроэнергию: что необходимо знать

1 июля 2020 года в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом "О рынке электроэнергии", который был принят в апреле 2017 года.

Рынок "на сутки вперед" - это рынок купли-продажи объемов электроэнергии с периодом покрытия – следующие сутки, на котором все сделки согласовываются с оператором системы передачи. Эти сделки проводятся за день до периода покрытия.

Средневзвешенная цена электроэнергии в Украине на рынке "на сутки вперед" (РСВ), который является главным ориентиром для всех сегментов рынка, за неделю со 2 по 8 августа выросла относительно прошлой недели на 19,7%, до 2018,7 грн за МВт-ч.

28 июля 2021 года президент Владимир Зеленский опроверг информацию о повышении с 1 августа тарифов на электроэнергию для населения.

29 июня Кабмин в очередной раз продлил действие фиксированной цены на электричество для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 августа. Позже Кабмин продлил срок действия постановления о действующей модели возложение специальных обязательств на рынке электроэнергии (ПСО) еще на один месяц - до 31 августа 2021 года.

В Минэнерго сообщали, что совместно с Нацкомиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), и участниками рынка прорабатывают варианты изменения тарифов на электроэнергию.

До этого министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что новая модель ПСО предусматривает снижение тарифов для уязвимых слоев населения, потребляющих до 100 кВт-ч электроэнергии в месяц (сейчас это около 41% потребителей с 16900000 домохозяйств), и повышение тарифа для тех потребляющих сверх этой нормы, то есть для большинства.

11 августа 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль озвучил новые тарифы на электроэнергию.

Автор: Игорь Орел