В Украине снова обновили графики отключений света: три очереди до конца суток

В Украине ввели три очереди отключений света до конца суток 28 ноября. Причина - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки.
В "Укрэнерго" отметили, что эергетики работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование
ДТЭК обновил графики отключения света в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.
"Укрэнерго дало новые команды, согласно которым обновились и графики отключений", - говорится в сообщении
График отключений света в Киеве до конца суток 28 ноября;
- 1 группа – с 10:00 до 17:00 и с 19:00 до 24:00;
- 2 группа – с 15:00 до 17:00 и с 19:00 до 24:00;
- 3 группа – с 13:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00;
- 4 группа - с 13:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00;
- 5 группа – 16:00 до 23:00;
- 6 группа – с 16:00 до 23:00.
График отключений света в Киевской области до конца суток 28 ноября:
- 1 группа – с 18:00 до 24:00;
- 2 группа – с 9:00 до 16:00 и с 18:00 до 24:00;
- 3 группа – с 12:00 до 19:00 и с 21:00 до 24:00;
- 4 группа - с 12:00 до 19:00 и с 21:00 до 24:00;
- 5 группа – с 15:00 до 22:00;
- 6 группа – с 15:00 до 22:00.
График отключений света в Днепропетровской области до конца суток 28 ноября:
- 1 группа – с 10:00 до 17:00 и с 19:00 до 24:00;
- 2 группа – с 15:00 до 17:00 и с 19:00 до 24:00;
- 3 группа – с 13:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00;
- 4 группа - с 13:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00;
- 5 группа – 16:00 до 23:00;
- 6 группа – с 16:00 до 23:00.
Отключения света в Украине - главные новости
28 ноября Россия устроила массированную атаку на Украину. Во время российского обстрела в целом было обнаружено 188 средств воздушного нападения. Силы обороны сбили 79 ракет и 35 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа. 62 вражеских беспилотника локально потеряны.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в Украине были введены экстренные отключения электроэнергии, связанные с очередным массированным ударом России по Украине.