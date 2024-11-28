В Украине снова обновили графики отключений света: три очереди до конца суток

Отмечается, что энеретиики проводят ремонтные работы.

В Украине ввели три очереди отключений света до конца суток 28 ноября. Причина - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки.

В "Укрэнерго" отметили, что эергетики работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование

ДТЭК обновил графики отключения света в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

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"Укрэнерго дало новые команды, согласно которым обновились и графики отключений", - говорится в сообщении

График отключений света в Киеве до конца суток 28 ноября;

1 группа – с 10:00 до 17:00 и с 19:00 до 24:00;

2 группа – с 15:00 до 17:00 и с 19:00 до 24:00;

3 группа – с 13:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00;

4 группа - с 13:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00;

5 группа – 16:00 до 23:00;

6 группа – с 16:00 до 23:00.

График отключений света в Киевской области до конца суток 28 ноября:

1 группа – с 18:00 до 24:00;

2 группа – с 9:00 до 16:00 и с 18:00 до 24:00;

3 группа – с 12:00 до 19:00 и с 21:00 до 24:00;

4 группа - с 12:00 до 19:00 и с 21:00 до 24:00;

5 группа – с 15:00 до 22:00;

6 группа – с 15:00 до 22:00.

График отключений света в Днепропетровской области до конца суток 28 ноября:

1 группа – с 10:00 до 17:00 и с 19:00 до 24:00;

2 группа – с 15:00 до 17:00 и с 19:00 до 24:00;

3 группа – с 13:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00;

4 группа - с 13:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00;

5 группа – 16:00 до 23:00;

6 группа – с 16:00 до 23:00.

Отключения света в Украине - главные новости

28 ноября Россия устроила массированную атаку на Украину. Во время российского обстрела в целом было обнаружено 188 средств воздушного нападения. Силы обороны сбили 79 ракет и 35 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа. 62 вражеских беспилотника локально потеряны.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в Украине были введены экстренные отключения электроэнергии, связанные с очередным массированным ударом России по Украине.

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