Субсидии не сократят, однако карантинные нормы на жилищно-коммунальные услуги будут отменены.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная прокомментировала тему субсидий в Украине и рассказала об отмене карантинных норм на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом Марина Лазебная рассказала в интервью каналу "Live".

"Сокращения субсидий в Украине не будет. Был 2020 год, мы закрыли страну, и мы ввели карантинную норму, когда определенные социальные нормативы, на которые начисляется субсидия, мы повысили – на электроэнергию, подогрев воды, приготовление пищи. Почему? Потому что люди дома, они тратят больше такого ресурса. Мы сделали такую карантинную норму", - сказала министр.

Она отметила, что сейчас страна не в "красной" зоне, доходы людей растут, поэтому с 1 октября эта карантинная норма отменяется, но в случае нового всплеска заболеваемости на коронавірусну болезнь она может быть возвращена.

"Сами нормативы не уменьшаются, и сокращения субсидий не предвидится", - резюмировала Лазебная.

Карантинные ограничения - справка УНИАН

Карантинные ограничения в связи с пандемией COVID-19 различной степени жесткости действуют в Украине с марта 2020 года. В течение этого периода правительство приняло ряд решений относительно порядка предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Читайте такжеКабмин обнародовал окончательные тарифы на электроэнергию для населения с 1 августаВ частности, на период карантина введена упрощенная процедура оформления субсидии для граждан, которые потеряли работу и зарегистрированы в центрах занятости, а расчет размера субсидии до конца действия карантина осуществляется на увеличенные на 50% социальные нормы потребления отдельных услуг (газ для приготовления пищи и подогрева воды, электроэнергия, водоснабжение).

В мае 2021 года Кабинет министров ужесточил требования при назначении жилищных субсидий. В связи с принятыми изменениями желающие получать государственную помощь должны переоформить документы в любое время в течение пяти месяцев, начиная с мая.

Ранее УНИАН уже сообщал, что со следующего месяца "Нафтогаз" даст населению скидку.

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Автор: Екатерина Жирий