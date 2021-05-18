Принципиальным положением новых правил назначения субсидий является завершение процесса их монетизации.

С мая 2021 года все субсидии будут выплачиваться гражданам исключительно в наличной форме.

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко в ходе брифинга.

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Музыченко отметил, что изменения в программе жилищных субсидий, которые были внесены с 1 мая, связаны с необходимостью обеспечения адресного подхода к предоставлению субсидий гражданам в соответствии с их имущественным и материальным состоянием.

Он отметил, что данные изменения основываются на результатах проведения верификации Министерством финансов.

«В частности, пересмотрен порядок учета отдельных расходов граждан, которые одноразово достигают 50 тыс. грн и больше. Это, в частности, покупка работ, товаров и услуг любых, кроме оплаты коммунальных и медицинских услуг, учебы и т.д. Эти расходы не учитываются при назначении субсидии», - сказал Музыченко.

По его словам, также предусмотрен учет информации об осуществленных взносах в уставные капиталы организаций, покупке корпоративных прав, дорогостоящих вещей - движимого и недвижимого имущества на сумму более 50 тыс. грн однократно.

«По данным верификации, есть случаи, когда люди, оформив жилищную субсидию, тут же осуществляют покупку валюты на миллион гривен одномоментно или недешевых транспортных средств по 500-800 тыс. грн», - подчеркнул замминистра.

Музыченко отметил, что следующим критерием предусмотрен учет не только наличия автомобиля младше 5 лет, но и наличия у конкретного члена домохозяйства двух и более автомобилей, возраст которых менее 15 лет.

По словам замминистра, принципиальным положением новых правил назначения субсидий является завершение процесса их монетизации.

«С 2019 года был начат этот процесс, и вот в прошлом отопительном периоде жилищная субсидия предоставлялась в денежной форме, но двумя разными механизмами: первый – это наличные выплаты, которые у нас получали почти 95% получателей субсидий, и около 5%, что составляет 160 тыс. домохозяйств, получали ее в денежной безналичной форме путем зачисления на счет в «Ощадбанке», а банк уже проводил расчеты с предприятиями», - сказал Музыченко.

Он сообщил, что с 1 мая текущего года этот процесс завершается, и с мая все субсидии будут выплачиваться гражданам исключительно в наличной форме.

«Это даст возможность гражданам оперативно управлять этими средствами, и после оплаты коммунальных услуг остаток средств они смогут получить и распоряжаться ними сразу в этом месяце, а не ждать завершения следующего отопительного сезона», - сказал замминистра.

Музыченко подчеркнул, что граждане, которые пользовались безналичной субсидией в прошлый отопительный сезон, до декабря текущего года смогут получить соответствующие средства. В частности, пользователям, имеющим открытые счета в «Ощадбанке», уже сейчас зачислят эти средства. Тем же, у кого нет счетов, нужно будет их открыть, и они смогут получить сэкономленные в течение прошлого отопительного сезона средства субсидий для их использования уже на собственные нужды.

Субсидии в Украине: что необходимо знать

По состоянию на 23 февраля 2021 года льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг пользовались 1,8 млн украинцев, а размер льгот составлял от 25% до 100% стоимости.

В марте 2021 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 2,95 млн граждан, а ее средний размер увеличился на 13,6% по сравнению с февралем и составил 1685 грн.

В марте 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам проработать возможность расширения круга получателей субсидий.

В апреле 2021 года Кабинет министров ужесточил требования при назначении жилищных субсидий.

20 апреля 2021 года в Минсоцполитики рассказали, как будут проверять субсидиантов с 1 мая.

14 мая 2021 года Минсоцполитики сообщили, что в связи с принятыми в мае изменениями в программе жилищных субсидий желающие получать государственную помощь должны переоформить документы в любое время в течение пяти месяцев.

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Автор: Екатерина Жирий