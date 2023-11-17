Вашингтон стремится закрыть лазейки для транспортировки российской нефти.

Три нефтяных танкера, которые недавно попали под санкции Соединенных Штатов Америки, в последние месяцы регулярно доставляли российскую нефть Sokol в Индию.

Как сообщает Reuters, 16 ноября США ввели санкции против морских компаний и судов за транспортировку российской нефти, продаваемой выше верхнего предела цен "Большой семерки" в 60 долларов за баррель. Таким образом Вашингтон стремится закрыть лазейки в механизме, призванном наказать Москву за войну в Украине.

По данным Министерства финансов США, под санкции попали суда под флагом Либерии: "Казань", "Лиговский проспект" и NS Century. Все три танкера типа Aframax выгрузили российскую нефть Sokol в Индии в сентябре, а два из них совершили рейс в октябре.

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При этом NS Century сейчас направляется к выгрузке сырой нефти Sokol в Вадинар в Индии на 25 ноября.

Отмечается, что нефть Sokol добывается на проекте "Сахалин-1", которым управляет дочерняя компания "Роснефти".

Заработок России на нефти во время войны

С февраля 2022 года Россия успела заработать на экспорте газа, нефти и угля около 550 миллиардов евро. В среднем в день Россия получает почти 900 миллионов евро для финансирования своей агрессии в Украине.

Ранее сообщалось, что, несмотря на западные санкции на экспорт российской нефти, валовые доходы РФ от трех основных налоговых источников нефтедолларов почти удвоились. Только за прошлый месяц доходы России составили более 13 млрд долларов.

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