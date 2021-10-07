В вопросах отопления власти Киева отталкиваются от погодных условий, отметил мэр.

В Киеве отопление жилых домов могут начать в ближайшие дни, но точной даты власти города пока не называют.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в четверг, 7 октября, в начале пленарного заседания Киевсовета сообщил городской голова Виталий Кличко.

"С начала этой недели теплоснабжающие предприятия Киева начали уже подавать тепло в больницы, детские сады, школы. Мы отталкиваемся от погодных условий. И уже за считанные дни можем начать отопительный сезон для жилых домов", – заявил мэр.

Читайте такжеУкраинцев готовят к холодной зиме: что будет с отоплениемПри этом Кличко отметил, что актуальным на сегодня остается вопрос стоимости природного газа, "которая уже в 8 раз выше, чем в прошлом году, и от той, что заложена в тариф".

Он призвал депутатов отреагировать на ситуацию.

"Мы сегодня должны принять решение в интересах потребителей, которое с одной стороны даст возможность уверенно войти в зиму, имея необходимые запасы газа, а с другой – не допустить повышения тарифа на тепло для населения. Для этого мы можем и должны воспользоваться дополнительными ресурсами", – сказал мэр, не уточнив деталей.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины подписали меморандум о взаимопонимании, которым предусмотрено, что во время отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти.

Автор: Инна Андалицкая