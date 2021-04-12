Отопление уже выключили в более 3 тысячах домов.

В Киеве в связи с завершением отопительного сезона от теплоснабжения начали отключать жилые дома.

Об этом сообщается на сайте городской госадминистрации.

Так, по состоянию на 14:00 теплоснабжение прекращено в более 3 тысячах домов.

В КГГА напомнили, что социальные объекты-больницы, садики и школы – отключают от отопления по соответствующим заявкам руководителей заведений.

На полное прекращение теплоснабжения в столице необходимо около 5 дней.

Всего в столице более 2,7 тыс. км тепловых сетей.

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Решение о завершении отопительного сезона местные власти принимают, учитывая прогноз погоды. Среднесуточная температура должна составлять выше +8 градусов в течение трех суток.

Что этому предшествовало

31 марта Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что централизованное отопление в столичных домах начнут отключать с 5 апреля. Однако из-за похолодания завершение отопительного сезона перенесли на 10 апреля.

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Автор: Инна Андалицкая