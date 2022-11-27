Киевлян призывают потреблять электроэнергию экономно.

В воскресенье, 27 ноября, в Киеве все еще применяются аварийные отключения света. Графики, составленные ранее, не действуют.

Как сообщили в прессслужбе "ДТЭК Киевские электросети", существует острая необходимость экономнее потреблять электроэнергию.

"Уважаемые клиенты! В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", – говорится в сообщении.

В компании Yasno также предупредили киевлян об экстренных отключениях электроснабжения.

"В Киеве по указаниям НЭК Укрэнерго применены экстренные отключения. Графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована", - говорится в сообщении.

Уничтожение энергосистемы Украины

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

С 10 октября атаки на объекты критической инфраструктуры не прекращались.

Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

Россия пытается остановить украинские АЭС. 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 миллионов украинцев остались без света. В тот же день в Киеве было установлено антирекорд по отключениям электроэнергии.

18 ноября 2022 года в КГГА киевлянам посоветовали сделать запас воды и продуктов. В ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде из страны на зиму ради энергосбережения.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украина.

23 ноября Россия снова ударила по энергосистеме Украины. Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута. Минэнергетики Украины заявило о том, что блэкаут начался во всей энергосистеме страны.

24 ноября в Киеве остались без света 70% жилых домов. ДТЭК сообщил о том, что в Киеве свет включат на 2-3 часа.

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