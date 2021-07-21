Советник Государственного департамента США Дерек Шолль заявил, что Украина - это демократическая страна, которая имеет свой голос.

Советник Государственного департамента США Дерек Шолль опроверг информацию, опубликованную в издании Politico о том, что Администрация президента США якобы призвала Украину воздержаться от критики будущего соглашения между Соединенными Штатами и Германией по "Северному потоку-2".

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода во время своего визита в Киев 21 июля.

На вопрос, действительно ли Вашингтон оказывает давление на Украину в этом вопросе, Шолль ответил: "Нет. Украина - демократическая страна, у нее есть свой голос. Мы стремимся ближнего и конструктивного партнерства с нашими украинскими друзьями. Такого, в котором мы отстаивали бы наши общие интересы и ценности".

Также у советника Госдепа США спросили, соответствует ли действительности информация, изложенная в статье The Wall Street Journal, о том, что США и Германия согласовали перечень мероприятий по поддержке Украины на фоне финальной стадии строительства "Северного потока-2".

Читайте такжеКулеба призвал предотвратить превращение Черного моря во "внутреннее озеро" России"Мы действительно обсуждали с нашими немецкими коллегами вопросы энергетической безопасности Украины. Важна реальная и большая практическая помощь Украине. Я пока не могу говорить о конкретике. Но это будет существенная поддержка ее энергетического сектора, которая гарантировала бы энергетическую безопасность, эффективность и независимость", - отметил он.

Что случилось

20 июля издание Politico со ссылкой на четырех человек, ознакомленых с переговорами, написало, что представители Администрации президента США Джо Байдена призвали своих украинских коллег воздержаться от критики будущего соглашения с Германией по "Северному потоку-2".

На Банковой, в свою очередь, считают крайне важным "не примитивизировать" данную ситуацию и не сводить её к каким-то "сказочным представлениям о добре и зле" и о "каких-то сверхмощных просьбах". В Офисе президента отметили, что коммуникация по этому вопросу продолжается на всех уровнях и в Америке, и в Европе.

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Автор: Виталий Саенко