Будапештский меморандум 2.0: что сулит Украине сделка Байдена и Меркель по "Северному потоку-2"

Германия и США договорились по "Северному потоку-2", пообещав поддерживать Украину, которая несомненно понесет значительные потери от реализации этого путинского проекта, что и было основной задачей РФ. УНИАН разбирался, что означает эта сделка, которую окрестили "Будапештским меморандумом 2.0", и есть ли немного меда в бочке с дегтем.

Вероятность завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2", который должен соединить напрямую Россию и Германию по дну Балтийского моря и лишить Украину транзита природного газа, сегодня стала соответствовать уровню готовности этого практически завершенного проекта – около 100 процентов.

Соединенные Штаты Америки – единственная страна в мире, способная противостоять планам Москвы и Берлина завершить эту "стройке века", официально вышла из игры, заключив с Германией соглашение, которым фактически признается тот факт, что газопровод, стоивший путинской России десятки миллиардов долларов, будет достроен.

Комментируя соглашение президент США Джо Байден заявил, что на этом этапе остановить реализацию "Северного потока-2" уже было невозможно.

"Северный поток" завершен на 99 процентов. Идея о том, что можно было что-то сказать или сделать, чтобы остановить его, была невозможна", - цитируют слова Байдена американские СМИ.

Неприятным сигналом для Киева в преддверии заключения соглашения также стала информация о том, что представители правительства США призвали своих украинских коллег воздержаться от критики соглашения с Германией по "Северному потоку-2".

Несмотря на то, что эти слухи были оперативно опровергнуты официальным Вашингтоном, президент Украины Владимир Зеленский до сих пор официально сделку США и Германии не прокомментировал.

Украина ограничилась лишь заявлением на уровне Министерства иностранных дел, направив официальные ноты в Брюссель и Берлин, а также в очередной раз заявив, что проект "Северного потока-2" угрожает безопасности страны.

"В соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации с ЕС Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по "Северному потоку-2", который угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации энергетического союза ЕС. МИД уже направил соответствующие ноты в Брюссель и Берлин", - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Что предусматривает соглашение

Нельзя не отметить, что в этой декларации, которая была подписана между правительствами США и Германии, нашей стране была уделена ключевая роль.

В тексте документа Украина упоминается более 20 раз, чуть ли не в каждом абзаце, а само соглашение называется: "Совместное заявление США и Германии о поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей".

Документ начинается с того, что Германия и США совместно заявляют о поддержке суверенитета, территориальной целостности, независимости Украины и ее европейского пути, и подтверждают необходимость принять меры против российской агрессии и деструктивных действий России в Украине и за ее пределами.

Также США и Германия обязуются принимать эффективные мер, включая санкции, если Россия попытается использовать энергию как оружие или предпримет дальнейшие агрессивные действия против Украины.

Среди таких мер не исключается ограничение экспорта российских энергоносителей в Европейский Союз – крупнейший рынок для сбыта российских углеводородов.

Кроме этого, Германия обязуется способствовать заключению между Украиной и Россией соглашения о транзите газа на 10 лет после 2024 года, когда завершится действующий контракт. Переговоры по этому вопросу должны начаться не позднее 1 сентября этого года.

Также Германия обязуется создать и управлять Зеленым фондом для Украины на сумму не менее 1 миллиарда долларов, который будет способствовать ее энергетическому переходу, энергоэффективности и энергетической безопасности.

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Германия сделает первоначальный взнос в фонд на сумму не менее 175 млн долларов в качестве гранта, а также выделит 70 миллионов долларов для специального представителя, который будет продвигать энергетические проекты в области возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, а также поддержки поэтапного отказа от угля.

Глава правительства Германии Ангела Меркель назвала это соглашение "хорошим шагом, который требует готовности к компромиссу". Она при этом признала, что ей пришлось "поверить на слово" России, что та не будет использовать энергетику, как оружие против Украины.

"Но в случае, когда они не будут придерживаться обязательств, мы не будем полностью беззащитными", - добавила канцлер Германии.

Будапештский меморандум 2.0

Несмотря на то, что соглашение содержит конкретные суммы и даты, опрошенные УНИАН эксперты отнеслись к нему скептически, отмечая, что, документ имеет декларативный характер, а озвученные меры и так ранее заявлялись.

"Это - политическая декларация. Она не является законом, директивой. Это некая договоренность между правительствами США и Германии. При этом, меры, которые декларируются, они и так должны были делаться, например, в рамках европейского зеленого курса или в рамках политики правительств США и Германии относительно Украины", - сказал УНИАН руководитель программ аналитического центра DiXi Group Роман Ницович.

"Например, комментарий о продолжении диалога в Нормандском формате по деоккупации Донбасса, о поддержке Украины по трансформации угольных регионов. Это и так ранее озвучивалось. Более того, в Германии уже назначен в правительстве специальный представитель, который этим занимается. Поэтому, мне немного странной выглядит это заявление, в которой декларируются те вещи, о которых наши союзники и так раньше заявляли", - добавил эксперт.

С этим утверждением согласен и эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

"С точки зрения международного права этот документ не является обязывающим. Это не международное соглашение, это меморандум. Давайте вспомним Будапештский меморандум. Вот это меморандум имеет точно такую же силу, как и Будапештский. Там нет никаких гарантий", - сказал Рябцев, вспомнив о документе, который был подписан в 1994 году между Украиной, США, Великобританией и Россией.

Выполняя этот меморандум, наша страна отказалась от ядерного оружия, а другие подписанты документа взяли на словах обязательства уважать суверенитет и существующие границы Украины. В 2014 году Россия вторглась в Украину и захватила часть ее территории. Развязанная Владимиром Путиным война против нашей страны продолжается по сей день.

Дополнительные десять лет транзита газа

Новое соглашение между США и Германией также носит откровенно декларативный характер и не является обязательным к исполнению.

Как отмечают эксперты, заявленные меры по поддержке Украины не являются пропорциональными ущербу, который понесет наша страна после запуска "Северного потока-2".

"Очевидно, что те вещи, которые задекларированы, не являются адекватным и пропорциональным ответом на угрозу, которую создает и будет создавать "Северный поток-2"", - отметил Ницович.

По его словам, если из-за запуска российского газопровода транзит через Украину будет полностью остановлен, то Украина потеряет не только существенные валютные поступления, но также пострадают и смежные сектора экономики, обеспечивающие эксплуатацию и поддержку работы газотранспортной системы.

"Необходимо понимать экономическое влияние сценария, когда "Северный поток-2" работает. Это точно будет означать нулевой транзит через Украину или бронирование мощностей нашей ГТС на короткий срок или в малых объемах, что не является устойчивой загруженностью. Речь идет не только о потере транзитных доходов, речь идет также о необходимых инвестициях для перестройки нашей газотранспортной системы, о потере рабочих мест, а также о других отраслях экономики, которые пострадают", - отметил он.

Соглашение между Германией и США предусматривает лишь содействие Берлина в заключение нового транзитного контракта на десять лет. При этом, в документе нет ни слова о том, что транзит должен быть экономически выгодным, безубыточным или о том, что Германия представит нашей стране помощь по оптимизации работы ГТС, на что потребуются существенные ресурсы.

При этом, как отмечает Рябцев, даже после запуска "Северного потока-2" России будет сложно обойтись без украинского направления, однако, рассчитывать на существенные объемы прокачки не приходится, что делает транзит после 2024 экономически не выгодным.

"Россия сама предложит нам 20-25 миллиардов кубометров после 2024 года и никакого содействия Германии для этого не надо", - отметил Рябцев.

"Германии и России нужен украинский маршрут, так как для европейских потребителей около 20-25 миллиардов кубометров газа именно по этому маршруту является наиболее выгодным. Также этот маршрут должен играть резервную роль, чтобы обеспечивались стабильные поставки во время проведения ремонтов и в случае выхода из строя северных и южных газопроводов", - добавил он.

По его словам, Украина должна была уже давно начать работы по оптимизации газотранспортной системы для такого объема транзита.

Сегодня, ежегодная эксплуатация украинской ГТС, проектная мощность которой составляет 150 миллиардов кубометров, обходится в 1 миллиард долларов. Тогда как по итогам 2021 года Украина заработает на транзите около 1,5 миллиардов долларов, поставив, как ожидается, не более 45 миллиардов кубометров газа.

В последующие три года, согласно действующему контракту на транзит, сумма дохода будет колебаться в пределах полутора миллиардов долларов.

То есть, без работы по оптимизации ГТС снижение уровня транзита сделает эксплуатацию газотранспортной системы попросту невыгодной.

"Эти время и деньги необходимо было использовать для оптимизации работы газотранспортной системы, чтобы нам было выгодно ежегодно транспортировать 20-25 миллиардов кубометров. Ранее что-то подобное сделала Польша", - сказал Рябцев, добавив, что Украина еще может успеть провести оптимизацию работы ГТС до завершения текущего контракта. Однако, начинать нужно уже сегодня.

Утешительный фонд энергомодернизации

Соглашение между правительствами США и Германии содержит норму о финансовой поддержке Украины.

Эти страны будут способствовать созданию и наполнению некого "Зеленого Фонда" на сумму не менее 1 миллиард долларов, что, по мнению экспертов, является "каплей в море".

"Для того, чтобы Украине достичь цели сокращения выбросов 35 процентов от 1990 года в ближайшие десять лет необходимо инвестировать 102 миллиарда евро. Это расчеты, которые касаются всех отраслей экономики", - сказал Ницович.

Он отметил, что не все эти миллиарды Украина должна получить в виде помощи, так как часть средств – это частные инвестиции украинских и международных компаний.

"Конечно, большая часть этих инвестиций должна быть от частного бизнеса, но мы также рассчитываем на международную помощь как иностранных правительств, так и международных финансовых организаций. Очевидно, что сумма в 1 миллиард, о которой говорится, нельзя считать адекватным или пропорциональным ответом на те угрозы, которые создает "Северный поток-2", - отметил эксперт.

По его мнению, Украина, а также Польша, Литва и другие страны, которые пострадают от реализации российского проекта, должны совместными усилиями отстаивать свои интересы на всех возможных уровнях.

"Я думаю, что те консультации, которые были инициированы украинским МЗС, контакты, которые планируются на наивысшем уровне между Украиной и США буду способствовать тому, чтобы мы могли эту позицию донести", - сказал Ницович.

Угроза российской агрессии

Риски того, что запуск "Северного потока-2" и последующее прекращение транзита газа через Украину развяжет руки России для эскалации военных действий против нашей страны, активно озвучивались представителями украинской власти и экспертами западным партнерам последние несколько лет.

Очевидно, что в Вашингтоне и Берлине эта угроза выглядит не так внушительно, как в стране, противостоящей уже восемь лет агрессивному соседу.

Германия и США договорились, что в случае если Россия будет использовать газ как оружие или предпримет агрессивные действия против Украины, то последуют санкции вплоть до ограничений импорта российских энергоресурсов.

Как отмечают украинские эксперты, выбранная формулировка является очень странной, ведь Россия и так это делает.

"Не надо ждать, что Россия будет применять энергетику как орудие, не надо ждать дальнейшей агрессии, так как это уже сейчас происходит. Сам "Северный поток-2" является энергетическим оружием, негативное влияние которого признает США. И не надо ждать, когда он будет введен в эксплуатацию, или русские осуществят очередной акт агрессии", - отметил Ницович.

При этом, эксперт также отметил, что Украина сегодня может попробовать использовать данный пункт в продолжении борьбы против "Северного потока-2", однако, вероятность успеха крайне низка.

"Мы гипотетически можем использовать этот факт, говоря про акт агрессии, об использовании газа как оружия, что уже происходит. Например, Россия отказывается бронировать дополнительные мощности украинской ГТС, создавая дефицит газа на европейском рынке, способствуя росту цен. Однако, это соглашение - политическая декларация. Оно не является законом, директивой", - отметил он.

Суровая реальность

Таким образом, Украина в очередной раз столкнулась с суровой реальностью. В успехе нашей страны, в первую очередь, должны быть заинтересованы сами украинцы, а все остальные две сотни стран мира действуют исключительно в своих личных интересах и периодически "кидают" своих партнеров.

История с российскими обходными газопроводами здесь очень показательна.

Более 20 лет возглавляемая бывшим офицером КГБ Путиным Россия маниакально реализует стратегическую задачу – полностью лишить Украину транзита энергоносителей, построив ряд обходных маршрутов. В ответ Украина лишь сетует и призывает западных партнеров не допустить реализации проекта, и то касательно лишь одного газопровода – "Северного потока-2".

Остальные обходные маршруты такие как "Северный поток-1", "Турецкий поток", уже лишившие нашу страну около 100 миллиардов кубометров потенциально транзита, были завершены практически без реакции как Украины, так и ее европейских партнеров.

Очевидно, что наша страна не могла и не может самостоятельно противостоять этим проектам, но можно ведь было двадцать лет назад подготовиться к этому сценарию и реализовывать свою стратегию, направленную на увеличение добычи собственного газа, оптимизировать работу национальной газотранспортной системы, снизить внутреннее потребление энергоресурсов.

Этого сделано не было и, боюсь, что адекватные выводы из этого горького урока, преподнесенного нашей стране к ее тридцатилетию западными партнерами, сделаны также не будут.

Игорь Орел

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