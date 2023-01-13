Речь идет о заполнении должностей высококвалифицированных специалистов в сфере атомной энергетики.

Оккупанты срочно ищут персонал для работы на Запорожской атомной электростанции по объявлениям в информресурсах, сообщил в Telegram-канале мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"Рашисты, которые уже 11 месяцев находятся на захваченной ими Запорожской АЭС, в конце доруководились и "доспасались" до того, что теперь срочно ищут персонал по ...объявлению. Соответствующие предложения устроиться на ЗАЭС "на выгодных условиях" они массово распространяют на своих информационных орко-ресурсах", - написал Орлов.

Он подчеркнул, что речь идет о должностях высококвалифицированных специалистов в сфере атомной энергетики, а иногда даже и лицензированных специалистов, которые требуют специфических знаний, высококлассной подготовки и опыта, регулярной переаттестации, обучения и тому подобное.

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"Скоро будут брать кого попало с улицы - просто по объявлениям. Надо ли комментировать дополнительно, к чему это может привести, если атомная станция в ближайшее время не вернется под полный контроль Украины, а вооруженные российские военные не покинут ее территорию, прихватив с собой всех псевдо-экспертов и псевдо-энергетиков, которых понабирают по объявлениям?"- подчеркнул городской голова Энергодара.

Орлов отметил, что в настоящее время очевидно, что "картинка пропагандистов о большом количестве украинских атомщиков, которые заключили контракты с "Росатомом" - как они утверждали, около 3000 человек - не отвечает действительности, и цифра сильно преувеличена".

"Украинские атомщики Запорожской АЭС не желают сотрудничать с оккупантами. Несмотря на то, что энергетики хорошо осознают сложность ситуации и собственную ответственность. Большинство из них и дальше бы ходили на смену - несмотря на все существующие риски в оккупированном городе. Потому что понимают, что атомная станция должна эксплуатироваться. И вопрос не только в их личной безопасности, а в конечном итоге в безопасности большей части Европы. Но оккупанты со своей принудительной и насильственной кампанией по заключению договоров с "Росатомом" только усугубили и без того напряженную ситуацию и загнали себя же в тупик", - подчеркнул мэр Энергодара.

Орлов добавил, что энергетики, которые уже длительное время находятся на ЗАЭС в сверхсложных условиях как психологически, так и физически, но остаются верными своей стране, нуждаются в поддержке.

"Они действительно герои, которые удерживают на своих плечах сверхтяжелый груз. И каждый из нас должен это осознавать", - написал мэр города.

Оккупация Запорожской АЭС

4 марта 2022 года российские захватчики взяли под контроль Запорожскую атомную электростанцию. Также оккупанты захватили город-спутник АЭС Энергодар. С 28 ноября российские оккупанты не пускают на территорию АЭС работников станции, которые отказались подписывать контракты с "Росатомом".

С начала войны ЗАЭС постоянно обстреливают, из-за чего станция регулярно обесточивается.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в промышленной зоне АЭС обнаружено около 300 мин, которые покинули российские оккупанты.

В начале декабря генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что надеется до конца года найти решение касательно создания зоны безопасности на Запорожской АЭС.

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