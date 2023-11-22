В "Укрэнерго" прогнозируют, что в вечерние часы дефицит электроэнергии может увеличиться.

Сегодня, 22 ноября, в украинской энергосистеме выявлен дефицит электроэнергии. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

"Сегодня в энергосистеме зафиксирован дефицит электроэнергии. Диспетчерский центр "Укрэнерго" прогнозирует, что в вечерние часы он может увеличиться", – говорится в сообщении.

Отмечается, что основными причинами дефицита являются увеличение потребления из-за похолодания, повышенная аварийность блоков электростанций, а также недостаточность объемов импорта электроэнергии из ЕС.

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В компании подчеркнули, что часть энергоблоков еще отстраивают после попаданий российских ракет и дронов, а восстановленные не могут нести такую же нагрузку, как до повреждения.

"Призываем украинцев экономно потреблять электроэнергию в течение суток. Не включайте одновременно мощные электроустройства, выключайте свет в пустых помещениях, перенесите стирку на ночные часы", – отметили в "Укрэнерго".

Между тем, руководитель компании YASNO Сергей Коваленко отметил, что ремонт завершен еще не на всех мощностях, поэтому после их возвращения в строй запас электроэнергии будет больше.

"Диспетчеры ищут возможности импорта. Система адаптируется, энергетики поймут, как подстроиться под погоду и другие вызовы, но для этого нужно немного времени", - отметил он.

Подготовка энергосистемы к вероятным вражеским атакам

Правительство Украины и Генеральный штаб Вооруженных Сил приняли решение о защите объектов энергетической инфраструктуры от вражеских ракет и дронов.

Первый уровень защиты - сооружение габионов (ограждающая конструкция, изготовленная из прочной металлической сетки, наполненной камнями, - УНИАН) и биг-бегов (мягкий контейнер гибкого материала, - УНИАН). На сегодня агентство восстановления защищает 90 объектов в 21 области от обломков дронов и ракет.

Второй уровень - это защита от дронов, в частности, "Шахедов". Бетонные конструкции, строящиеся вокруг основной сети "Укрэнерго", начиная с марта этого года. Под защитой 22 подстанции, 63 автотрансформатора в 14 областях.

Третий уровень - защита от ракет. Под защитой 22 подстанции от прямого попадания мощнейшими ракетами в 14 областях.

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