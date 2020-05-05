Дожились: и.о. министра энергетики Буславец предлагает майнить криптовалюту на АЭС – нардеп

Также "Энергоатому" поручают актуализировать планы закупок ядерного топлива с учетом уменьшения объемов производства энергоблоками АЭС.

И.о. министра энергетики Ольга Буславец поручила уменьшить закупки ядерного топлива для АЭС в связи с профицитом базовой генерации и проработать проект по майнингу криптовалют с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп "Слуги народа" Гео Лерос со ссылкой на соответствующее поручение Минекоенерго к НАЭК "Энергоатом".

"Разработать ... нормативные и технические вопросы возможной реализации проектов по майнингу криптовалют с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта электроэнергии, производимой атомными электростанциями", - говорится в письме.

Также в документе "Энергоатому" поручают актуализировать планы закупок ядерного топлива с учетом уменьшения объемов производства энергоблоками АЭС.

В добавок предлагается привести в соответствие с требованиями действующих нормативных документов резервные дизельные генераторы на энергоблоке 6 Запорожской АЭС

Как сообщал УНИАН, ранее глава парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус заявлял, что Украина не должна выравнивать баланс в энергосистеме исключительно за счет ограничения работы атомных энергоблоков государственной компании НАЭК «Энергоатом», которая вырабатывает самую дешевую электрическую энергию на рынке.

Государственное предприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, в конце апреля вынужденно вывел в резерв энергоблок №3 на Ривненской АЭС в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой и тепловой генерации.

Таким образом, в течение двух следующих месяцев на АЭС Украины в вынужденном простое будут находиться 2 энергоблока суммарной мощностью 2000 МВт.