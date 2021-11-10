Сегодня правительство примет решение о создании вертикально интегрированной компании на базе "Центрэнерго".

Кабинет министров не разрабатывает никаких планов относительно веерных отключений электроэнергии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Относительно запасов газа. Его объем в газохранилищах абсолютно достаточен. В случае необходимости "Нафтогаз" имеет ликвидность, чтобы обеспечить дополнительный импорт. Есть собственная добыча. Относительно ситуации с электроэнергией еще раз подчеркну, что правительство не разрабатывает никаких планов по веерным отключениям", - сказал он.

В то же время глава правительства отметил, что ситуация в сфере электроэнергетики "действительно является непростой".

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"В первую очередь это касается запасов угля для работы тепловой генерации. Еще несколько месяцев назад мы активизировали работу и по дополнительным импортным контрактам, и по увеличению собственной добычи угля", - пояснил премьер.

Также он сообщил, что сегодня правительство примет решение о создании вертикально интегрированной компании на базе "Центрэнерго".

"Речь идет о том, чтобы государственную компанию "Центрэнерго" и государственные шахты объединить в единую структуру. Это позволит обеспечить бесперебойные поставки угля в "Центрэнерго", а государственные шахты получат четкий канал сбыта, нормальный уровень расчетов и возможности модернизации", - пояснил премьер.

Как сообщал УНИАН, 26 октября компания "Укрэнерго" провела аукцион по распределению доступа к межгосударственным сечениям электросетей на ноябрь 2021 года. По результатам аукциона украинские компании выкупили возможность поставлять электроэнергию из России в объеме 2,2 ГВт и из Беларуси – 900 МВт.

2 ноября Украина из-за дефицита мощности в энергосистеме запросила аварийную помощь из энергосистемы Беларуси в объеме 500 МВт и из Словакии через Бурштынский энергоостров в объеме 100 МВт. Украина трижды за 2021 год просила аварийные поставки электроэнергии.

8 ноября белорусская энергетическая компания "Белэнерго" сообщила о прекращении экспорта электроэнергии в Украину.

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Автор: Дмитрий Шварц