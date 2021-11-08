Компания "Белэнерго" направила украинским участникам рынка соответствующее письмо.

Белорусская энергетическая компания "Белэнерго" сообщила о прекращении экспорта электроэнергии в Украину.

Соответствующее письмо директора белорусской компании Павла Дрозда опубликовала эксперт по вопросам энергетики Ольга Кошарная на своей странице в Facebook.

"Белэнерго" сообщает, что с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов не будут осуществляться. Заключение новых рамочных контрактов также не планируется", - говорится в письме.

Соответствующие письма получили украинские компании-участники рынка электрической энергии.

При этом Кошарная отметила, что письмо датировано сегодняшней датой и несмотря на то, что импорт из Беларуси 8 ноября состоялся, в дальнейшем его уже не будет.

"Сегодня осуществляются, завтра уже не будет (поставки электроэнергии - УНИАН)", - пояснила она.

Читайте такжеТакого еще не было: Украине пророчат отключения света и перебои с отоплением из-за дефицита угляСогласно данным Оператора объединенной энергосети государственной компании "Укрэнерго", импорт электроэнергии в течение 1-7 ноября составил 2,7 млн кВт-ч, из которых 2,5 млн кВт-ч из Словакии в "остров Бурштынской ТЭС" и 0,2 млн кВт-ч из Беларуси в "ОЭС Украины". Кроме этого, 8 ноября объем импорта электроэнергии из Беларуси составит 9,2 млн кВт-ч, а из Словакии — 0,2 млн кВт-час. Импорт электроэнергии из России не осуществлялся.

Импорт электроэнергии из Белоруссии

2 ноября Украина запросила аварийную помощь из энергосистемы Беларуси в объеме 500 МВт, и из Словакии через Бурштынский энергоостров в объеме 100 МВт.

Потребность в аварийной помощи возникла из-за дефицита мощности в энергосистеме.

Украина трижды за 2021 год просила Беларусь об аварийных поставках электроэнергии.

26 октября компания "Укрэнерго" провела аукцион по распределению доступа к межгосударственным сечениям электросетей на ноябрь 2021 года. По результатам аукциона, украинские компании выкупили возможность поставлять электроэнергию из России в объеме 2,2 ГВт и из Беларуси – 900 МВт.

30 октября председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что украинские компании не смогут возобновить с 1 ноября импорт электроэнергии из России и Белоруссии из-за того, что российские и белорусские компании отменили аукционы по продаже электроэнергии.

Автор: Анна Бредихина