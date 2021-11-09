Эксперты считают, что отключения грозят небольшим населенным пунктам.

В ряде регионов в ближайшие месяцы возможны веерные отключения электричества на длительное время в пределах суток.

Об этом заявила эксперт по ЖКХ Кристина Ненно, передает UBR.

По ее словам, соответствующие предупреждения уже звучат от местных властей.

"По электроэнергии уже есть по Киевской и Херсонской областях заявки старост с объявлениями о веерных отключениях от электропотребления", - рассказала она.

По словам эксперта, речь идет именно о длительных отключениях, а не на час-два, как это было ранее.

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"А есть такие заявки, что через день - по 10 часов, для населения… Уже предупреждают о том, что нужно готовиться к серьезным веерным отключениям", - добавляет эксперт.

Сооснователь Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук уточнил, что такие отключения прежде всего грозят сельским и малонаселенным районам, "где меньше всего политики".

Ненно также предупредила о других проблемах в отопительном сезоне.

"Ожидается, что батареи будут менее горячими… По большим городам - у нас не будут жарить батареи. Не будет в квартирах "Майями +25 градусов" - этого не стоит ожидать", - прогнозирует она.

Отметим, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что в течение отопительного сезона в Украине не предвидится отключений газа и электроэнергии.

Автор: Юрий Годован