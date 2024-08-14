Если ВСУ установят контроль над одной из крупнейших российских атомных станций, энергетическая система РФ испытает трудности.

Если Вооруженные силы Украины установят контроль над Курской АЭС, энергетическая система России испытает серьезные трудности. Об этом эксперты по энергетике сообщили в комментариях NV.

В частности, по словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, сейчас в режиме генерации работают только два блока АЭС общей мощностью 2 ГВт. При этом станция питает два горнорудных бассейна и один металлургический комбинат. В случае их остановки могут возникнуть проблемы, ведь нужно будет время для налаживания альтернативных схем подачи электроэнергии. При этом в целом энергетическая система РФ не почувствует последствий отключения Курской АЭС.

"В России нет дефицита генерации, в отличие от нас. У них в целом мощность генерации составляет около 250 ГВт, и поэтому потеря 2 ГВт - это менее 1%. Это к каким-то критическим последствиям не приведет", - считает Омельченко. Видео дня

В свою очередь доктор физико-математических наук, бывший сотрудник Института ядерных исследований НАНУ Людвиг Литвинский убежден, что в случае теоретической потери россиянами контроля над Курской АЭС оба энергоблока лучше будет просто отключить от общей сети.

"Атомная станция или атомный энергоблок - это же не чайник, который выключил и он перестает кипеть. Атомные станции несколько иначе устроены. Даже при выключении она продолжает "кипеть". То есть для принудительного охлаждения достаточно долгое время нужно. .... Я почти уверен, что не будут ее захватывать. Более простой вариант - это отсоединить от сети. Они сами остановят ее, создадут проблемы для своей единой сети. Нам-то зачем заходить на атомную станцию? Нет смысла", - считает эксперт.

Возможный захват ВСУ Курской АЭС ВСУ

Украина будет нести ответственность в случае захвата Курской АЭС. Такое мнение высказал военный эксперт Иван Ступак.

По его словам, первой реакцией от МАГАТЭ будет осуждение, также будет возмущение от ООН. Как сказал эксперт, "мы рискуем потерять часть своих союзников".

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