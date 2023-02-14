В Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще действуют незначительные сетевые ограничения.

Потребление электроэнергии остается на том же уровне, как и вчера, дефицита генерации нет.

Как сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго" в Telegram, в ремонт выведен энергоблок на одной из электростанций. Это компенсируется усиленной работой гидроэлектростанций, которые через половодье имеют достаточно ресурсов. Также продолжается импорт электроэнергии из Словакии.

"Потребление – на уровне рабочего дня понедельника и остается существенным. Дефицит мощности в энергосистеме пока отсутствует. Это означает, что электростанции вырабатывают достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребление", - говорится в сообщении.

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"Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления к областям на сегодня не доводились. В соответствии с ростом потребления возможно применение отключений. Замеры фактического потребления в областях Украины проводятся в соответствии с графиком. В Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще действуют незначительные сетевые ограничения", - проинформировали в пресс-службе.

К тому же энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на ряде электростанций, получивших значительные повреждения от ракетных и дроновых атак россиян. Также ремонтные работы непрерывно ведутся на всех поврежденных объектах магистральных сетей "Укрэнерго" для устранения сетевых ограничений и передачи необходимого объема электроэнергии от генерации к потребителям.

Удары по энергоструктуре Украины

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

Враг не прекращает ракетные удары по энергосистеме Украины. 10 февраля российские оккупанты совершили 14-ю ракетную атаку на объекты украинской энергетической инфраструктуры.

В тот день они выпустили по Украине более 100 ракет. Оккупанты попали в объекты тепловой и гидрогенерации и трансформаторы, во многих регионах были применены аварийные отключения электроэнергии. Также были повреждены четыре теплоэлектростанции ДТЭК, пострадали энергетики.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков в результате ракетных и дроновых атак, а также оккупацию Запорожской АЭС, Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.

Более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

Кроме АЭС, остальные электростанции - это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, когда существует наибольший дефицит.

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