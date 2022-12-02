Потребности предприятий и жилищного сектора обеспечиваются на 40-50%, отметил премьер.

Отечественные производители электроэнергии обеспечивают 83% потребления, а восстановление энергосистемы продолжается, что позволяет сокращать время отключений.

Ко всем операторам системы распределения - облэнерго - доведены лимиты потребления по каждой области, которые приоритетно обеспечивают питание объектов критической инфраструктуры, об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, потребности других потребителей - предприятий и жилищного сектора - обеспечиваются на 40-50%.

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"По состоянию на сегодняшнее утро производители электроэнергии обеспечивают 83% потребления... Восстановление продолжается, что позволяет сокращать время отключений, а также переходить к прогнозируемым плановым графикам", - сказал глава правительства.

Ситуация с электричеством в Украине - что надо знать сегодня

Как сообщал УНИАН, с начала октября РФ осуществила семь атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Последняя атака была совершена 23 ноября. В этот день Россия выпустила около 70 крылатых ракет, 51 из них были сбиты. Ракеты поразили ряд энергообъектов и спровоцировали блэкаут. Только на конец прошлой недели энергетики смогли стабилизировать работу украинской энергосистемы, однако дефицит мощности остается.

Во многих городах продолжаются экстренные отключения электроэнергии.

В "Укрэнерго" сообщали, что по состоянию на 30 ноября дефицит электроэнергии в нашем государстве был 27%.

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