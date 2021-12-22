Относительно угля – наше государство сейчас в "положительном балансе", утверждал премьер.

Отопительный сезон в Украине пройдет спокойно при отсутствии стрессовых событий в погоде и гибридных атак из России.

Об этом в ходе рабочего визита на Прикарпатье на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Если не будет стрессовых событий в погодных условиях, не будет гибридных атак со стороны нашего северного соседа, мы пройдем отопительный сезон спокойно", – сказал Шмыгаль.

Также он сообщил, что ситуация с углем для ТЭЦ тоже стабильна: "Уже законтрактовано 10 кораблей импортного угля, мы подняли собственную добычу на 28%. Общий ежемесячный баланс это 2 – 2,3 млн тонн добыча и импорт против 1,7 – 1,9 млн, которые сжигаются на электростанциях. Мы в положительном балансе, запасы прирастают".

Читайте такжеУкраинцы будут "с теплом и светом": Шмыгаль назвал ситуацию в энергетике "абсолютно стабильной"Шмыгаль добавил, что газа в хранилищах достаточно для отопительного сезона "при отсутствии стрессовых ситуаций".

Напомним, 20 декабря межотраслевая ассоциация по развитию систем теплоснабжения "Укртеплокоммунэнерго" сообщила, что жители многих украинских городов могут остаться без тепла на новогодние праздники из-за нехватки газа у предприятий теплокоммунэнерго.

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