Цены на электроэнергию в Украине сегодня в разы меньше, чем у соседей.

Министр энергетики Герман Галущенко заверил, что в этом отопительном сезоне тарифы на электроэнергию для населения меняться не будут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время брифинга.

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"Правительству удалось обеспечить при прохождении этого отопительного сезона стабильные цены, и они так и будут дальше оставаться, несмотря на некоторые экспертные оценки, которые нам рассказывают, что цена будет увеличена. На самом деле ничего не будет, цена будет стабильная, и украинцы не заплатят больше за электроэнергию", - сказал Галущенко.

Также он добавил, что цены на электроэнергию в Украине сегодня в разы меньше, чем у соседей.

"На 21 декабря этого года цена в Украине в объединенной энергосистеме 2 тыс. 886 гривен за мегаватт-час, в Бурштынском энергоострове – 2 тыс. 152 гривни. Если мы сравним цены с нашими соседями, то мы увидим, какая существует драматическая разница. В Польше, аналогичная базовая нагрузка, цена составляет 9 тыс. 539 гривен, в Румынии – 12 тыс. 155 гривен, в Венгрии – 12 тыс. 936 гривен, в Словакии – 12 тыс. 918 гривен", - сказал министр.

Тарифы и отопительный сезон:

17 декабря 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что в течение текущего отопительного сезона тарифы на газ, тепло, электроэнергию меняться не будут.