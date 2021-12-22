Однако обещают, что цена газа для населения в течение этого отопительного сезона не будет увеличиваться.

Офис президента допускает незначительную корректировку некоторых тарифов в пределах инфляционных ожиданий на уровне 10-11%, в частности тарифов на распределение и доставку газа. Однако цена газа для населения в течение нынешнего отопительного сезона не будет расти.

Как передает пресс-служба главы государства, об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

"Правительство выделило существенные средства, чтобы сохранить тарифы на газ для населения фактически на уровне прошлого года – ниже 8 гривень за кубометр. Правительство также выделило средства для обеспечения льготным газом муниципальных теплокоммунэнерго, чтобы население получило отопление практически по ценам прошлого года", – цитирует Шурму пресс-служба президента.

Читайте такжеМинистр энергетики прокомментировал проблему отключений света в УкраинеПо его словам, цены на электроэнергию для населения в этом году удалось удержать от роста, а для некоторых категорий потребителей – даже снизить. Он подчеркнул, что повышение тарифов на поставку и распределение электроэнергии для облэнерго никоим образом не повлияет на стоимость этого энергоносителя для населения.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что НАК не сможет длительное время сохранять действующие тарифы для населения, если мировые цены на газ и дальше будут такими же высокими, как сегодня.

Вас также могут заинтересовать новости: