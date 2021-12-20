Отключение отопления может произойти из-за отсутствия природного газа по фиксированным ценам.

Жители многих украинских городов могут остаться без тепла на новогодние праздники из-за нехватки газа у предприятий теплокоммунэнерго.

Об этом говорится в сообщении межотраслевой ассоциации по развитию систем теплоснабжения "Укртеплокоммунэнерго".

Читайте такжеНекоторые киевляне переплачивают за отопление: стало известно, почему

Отмечается, что до новогодних праздников долги предприятий ТКЭ из-за дефицита объемов газа, определенных "Нафтогаз Трейдингом", могут превысить 1 млрд грн. Компания отказывается корректировать в ходе отопительного сезона объемы природного газа для ТКЭ, которые были определены ею в одностороннем порядке, без консультаций и согласования с тепловиками.

Ассоциация обратилась к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой обязать "Нафтогаз Трейдинг" откорректировать объемы в договорах с теплопоставщиками по фиксированным ценам.

"В противном случае теплопоставщики будут вынуждены перевести работу оборудования котельных и сетей в режим "технологической брони", чтобы сохранить внутридомовые системы в рабочем состоянии. Это означает, что жители многих украинских городов в условиях стремительного похолодания могут остаться без тепла во время новогодне-рождественских праздников из-за отсутствия природного газа по фиксированным ценам", - говорится в сообщении.

Запасы газа:

Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября 2021 года. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.

К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м.

Ранее в "Нафтогазе" заявляли, что запасов газа в подземных хранилищах в таких объемах хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 13 ноября составили 17,45 млрд кубометров, что почти на 37% меньше прошлогодних показателей.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 20 ноября составили 16,91 млрд кубометров, что почти на 37,7% меньше прошлогодних показателей.

21 ноября 2020 года запасы газа в подземных хранилищах Украины составили 27,15 млрд кубометров.

27 ноября 2020 года запасы газа в подземных хранилищах Украины составляли 26,9 млрд кубометров.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 4 декабря составили 15,94 млрд кубометров, что почти на 38,4% меньше прошлогодних показателей.

19 декабря 2020 года запасы газа в подземных хранилищах Украины составляли 24,7 млрд кубометров.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах на 18 декабря составили 14,94 млрд кубометров из максимальной емкости 31 млрд куб. м. За неделю запасы газа сокращаются на 3,4%, или на 530 млн куб. м. Выкачивание газа ускорилось в связи со снижением суточной температуры воздуха.

Автор: Анна Бредихина