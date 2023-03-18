По его словам, совместно с Евросоюзом Украина этой зимой выиграли битву за свет и тепло.

Главными задачами на этот год в украинской энергетике станут восстановление и защита энергообъектов, децентрализация энергосистемы, дальнейшее усиление интеграции с европейским энергетическим пространством, увеличение украинских импортно-экспортных возможностей.

"Совместно с Евросоюзом мы выиграли битву за свет и тепло. Сейчас производим достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребление, и оперативно устраняем проблемы с распределительными сетями, которые повредил враг... Главными задачами на этот год в энергетике станут восстановление и защита энергообъектов, децентрализация энергосистемы, дальнейшее усиление интеграции с европейским энергетическим пространством, увеличение наших импортно-экспортных возможностей", - сказал во время заседания правительству заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, на всех этапах Украина имеет поддержку Европейского Союза.

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"Уже сейчас благодаря Еврокомиссии реализуем программу по обмену старых ламп накаливания на LED-лампы. Также ожидаем первую партию солнечных панелей, которые будут способствовать диверсификации нашей генерации. На этой неделе во время встречи с делегацией секретариата Энергетического сообщества договорились об участии организации в восстановлении украинской энергетики. Подписанный меморандум предусматривает поддержку приоритетных проектов строительства и реконструкции энергетической инфраструктуры Украины", - сказал он.

Ситуация с энергетикой в Украине - детали

С начала полномасштабного вторжения в результате ракетных и дроновых атак, а также оккупации Запорожской АЭС Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС. Россияне с октября 2022 года совершили десятки ракетных и дроновых атак на объекты магистральных сетей "Укрэнерго", нанеся масштабные и сложные повреждения.

В Украине будут производить ядерное топливо, которое сможет заменить российское, в том числе и на европейском рынке.

Президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что ситуацию с энергетикой на территории государства удалось нормализовать.