Президент Украины отметил, что государство продолжает готовиться к следующему отопительному сезону.

Президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что ситуацию с энергетикой на территории государства удалось нормализовать. Напомним, что многие украинские города были обесточены из-за ракетной атаки РФ 9 марта.

Как отметил гарант Украины в рамках своего видеообращения в понедельник, 13 марта, такие положительные новости стали известны в ходе проведения соответствующих координационных совещаний.

"Отдельно обсудили ситуацию в энергетике - она нормализована. Фактически на всей свободной территории государства обеспечиваем энергетические потребности украинцев - в соответствии с возможностями генерации", - отметил Зеленский.

Он добавил, что продолжается подготовка к следующему отопительному сезону - речь идет как о накоплении ресурсов, так и новой защите украинских энергетических мощностей.

Аварии на украинских энергообъектах из-за ракетного удара РФ

Напомним, что из-за последнего массированного ракетного обстрела РФ (9 марта) в украинской энергетической системе вновь образовался дефицит электроэнергии из-за аварийных отключений, связанных с ремонтом поврежденных линий сети. В частности, в ДТЭК сообщали о повреждении четырех станций.

Это привело к новым аварийным отключениям света по Украине. В частности, в Киевской, Харьковской, Одесской и других областях Украины.

Недавно глава украинского правительства Денис Шмыгаль обнадежил, что к следующему зимнему сезону, Украина будет готова отражать ракеты, нацеленные на разрушение энергообъектов.

Ранее он отмечал, что всего в результате российских ракетных атак и запуска дронов страна потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей теплоэлектростанций.

Вас также могут заинтересовать новости: