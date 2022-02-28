Компания Shell отказалась от сотрудничества с Газпромом/фото REUTERS
Компания Shell объявила о выходе из всех совместных предприятий в Российской Федерации. Речь также идет и о заводе по производству СПГ.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что вторжение в Украину меняет правила взаимодействия между западными компаниями и Москвой.
Таким образом, Shell прекращает партнерские отношения с "Газпромом", в том числе и по проекту производства сжиженного природного газа "Сахалин - 2". Кроме того, компания отказалась от участия в проекте "Северный поток -2", который Германия заморозила в начале этого месяца.