Предполагалось, что это произойдет в 2025 году, но война ускорила процесс.

Украина получила первую партию ядерного топлива США, что является шагом к окончанию российской монополии в этом сегменте рынка.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил в эфире телемарафона, что 10 сентября "Энергоатом" впервые получил топливо из США для 440-х реакторов. Оно было изготовлено компанией Westinghouse совместно с украинскими специалистами.

"Дальше будем работать, чтобы вообще заменить РФ в этом сегменте. Есть уже договоренности с определенными странами", - рассказал Галущенко.

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Как известно, Украина планировала получить топливо Westinghouse Electric Company в 2025 году, но из-за войны процесс ускорился. Стоит добавить, что "Энергоатом" стал первой компанией в мире, которой удалось заменить российское топливо на советских реакторах ВВЭР-1000.

Ядерное топливо для украинских АЭС

Ранее УНИАН сообщал, что почти половина украинских реакторов АЭС была переведена на ядерное топливо производства Соединенных Штатов Америки. Переход на американское ядерное сырье не является проблемой. Последняя его модификация уже работала на украинских атомных станциях на протяжении десятка лет. Также отечественные АЭС имеют достаточные запасы топлива, которых хватит на два-три года.

В марте этого года в Минэнерго заявляли, что в Украине будут производить ядерное топливо, которое сможет заменить российское, в том числе и на европейском рынке. Сегодня в Европе работают 17 блоков ВВЭР-440, которые пока не имеют альтернативы российскому топливу.

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