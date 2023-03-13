Однако пока еще существует проблема перехода от российского топлива

Почти половина украинских реакторов АЭС была переведена на ядерное топливо производства Соединенных Штатов Америки. Как сообщает "Зеркало недели", не на всех атомных станциях можно использовать именно американское сырье.

В частности проблемы связаны с тем, что ранее топливо для украинских АЭС производилось в России. Такой пример есть в двух маленьких блоках Ровенской атомной станции.

Правда недавно на одном из блоков Ровенской АЭС произошел еще один переход на топливо производства США. Россия в последний раз поставила ядерное сырье в феврале 2022-го.

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"Война сделала вопрос топлива ключевым, ведь, естественно, поставки российского сразу же прекратились. Последняя партия прибыла в Вараш на Ровенскую АЭС как раз за два-три дня до полномасштабной войны", - говорится в материале.

Автор отмечает, что переход на американское ядерное сырье не является проблемой. Последняя его модификация уже работала на украинских атомных станциях на протяжении десятка лет. Также отечественные АЭС имеют достаточные запасы топлива, которых хватит на два-три года.

Кроме этого отмечается возможности шведского завода Westinghouse, который может выпускать топливо и для украинских реакторов.

"То есть уже в 2024-2025 годах на западноукраинские АЭС будет завозиться не российское, а шведско-американское топливо", - добавляет автор.

Проблемой может стать лишь различие в конструкции топлива.

В материале также упоминается, что часть ядерного сырья со шведского завода Westinghouse была захвачена россиянами на Запорожской АЭС и вывезена для несанкционированных исследований в Россию.

Ситуация на украинских АЭС: что известно из актуального

В конце февраля две ракеты пролетели критически низко над Южноукраинской АЭС. Возможность попасть в ядерный реактор была высокой.

Россия снова запустила фейковую информацию об Украине. В прокремлевских медиа пишут, что Украина не готова реализовать инициативу МАГАТЭ, в которой планируется создание защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции.

Кроме этого на Запорожской АЭС оккупанты с из-за возведения незаконных сооружений пытаются изменить проектное состояние ядерных установок.

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