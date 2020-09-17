Европейский парламент принял резолюцию по Алексею Навальному.

Европейские власти потребовали ужесточить санкции против России и остановить строительство газопровода «Северный поток-2».

Об этом говорится в резолюции, опубликованной на сайте Европарламента.

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В ходе голосования за резолюцию выступили 532 евродепутата, против нее проголосовали 84 парламентария. Еще 72 воздержались.

Принятый документ не носит законодательный характер, резолюция является рекомендательной и не обязательна к исполнению институтами ЕС и правительствами стран-участниц союза.

Документ призывает глав МИД европейских стран, которые встретятся 21 сентября 2020 года на заседании Совета ЕС, в кратчайшие сроки разработать список новых ограничительных мер в отношении России, а также усилить уже существующие санкции. В частности, резолюция призывает внедрить механизмы ограничений, которые позволят находить и замораживать европейские активы лиц, разоблаченных в расследованиях Навального.

Отравление Навального

20 августа 2020 года российский оппозиционер Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали.

Через два дня его эвакуировали из Омска в берлинскую клинику Charite. 4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы «Новичок» в крови, мочи и на коже Навального.

Европейские политики неоднократно призывали Россию расследовать факт отравления Навального.

Что за этим последовало

4 сентября послы всех 30 государств-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи отравлением Навального.

6 сентября министр иностранных дел Германии Гайко Масс в интервью в газете Bild am Sonntag указал, что "надеется на то, что Россия не заставит ФРГ изменить свою позицию относительно "Северного потока-2" из-за отравления Навального.

В то же время глава немецкой дипломатии признал, что отказ от завершения строительства газопровода нанесет ущерб интересам ряда фирм из Германии и других европейских стран.

В тот же день министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что готова обсуждать вопрос введения санкций против России, в том числе касательно недостроенного газопровода "Северный поток-2".

Вместе с тем, как заявил 7 сентября представитель канцлера Германии, Ангела Меркель не исключает, что ситуация вокруг отравления Навального может сказаться на будущем газопровода «Северный поток-2».

8 сентября 2020 года в Кремле заявили, что не видят оснований для переговоров с Германией по «Северному потоку-2».

В тот же день, 8 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия должна прекратить строительство "Северного потока-2".

9 сентября 2020 года Польша предложила Германии альтернативу "Северному потоку-2".

11 сентября 2020 года власти Германии заявили о том, что рассматривают приостановку строительства газопровода «Северный поток-2» в качестве реакции на ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

12 сентября 2020 года Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что решение о заморозке газопровода "Северный поток – 2" в руках Германии, а не Евросоюза.

13 сентября 2020 года Дания поддержала остановку строительства "Северного потока-2".

16 сентября 2020 года президент Австрии заявил, что не видит связи между "Северным потоком-2" и отравлением Навального.

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Автор: УНИАН