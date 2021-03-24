Госсекретарь США признал, что Соединенные Штаты и Германия имеют разногласия относительно российского газопровода "Северный поток-2".

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен предупредил министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о новых санкциях в случае завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Блинкен сказал на пресс-конференции в Брюсселе после завершения двухдневного заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО, которое состоялось 23-24 марта в штаб-квартире Альянса.

По словам госсекретаря США, Германия является одним из ближайших союзников Соединенных Штатов, но по "Северному потоку-2" обе страны имеют реальные разногласия. "Это не секрет ни для кого", - заявил Блинкен.

Однако, по его словам, обе страны не позволят, чтобы вопрос по газопроводу стал препятствием для совместного взаимодействия в других вопросах.

Блинкен сообщил, что 23 марта провел хорошую встречу с Маасом и другими немецкими коллегами по двусторонней повестке дня, а также взаимодействию в НАТО через Европейский Союз и ООН.

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"И также правда, что президент Джозеф Байден уже неоднократно очень четко подчеркивал, и по его мнению," Северный поток-2 "является плохой идеей. И я повторил эту мысль непосредственно министру иностранных дел Маасу, и я дал ясно понять, что компании, участвующие в сооружении газопровода, рискуют попасть под санкции США", - подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что газопровод "Северный поток-2" "разделяет Европу, подвергает Украину и Центральную Европу российскому давлению и манипуляциям, и противоречит собственным заявленным целям энергетической безопасности Европы".

Блинкен отметил, что сообщил Маасу о том, что США продолжат отслеживать деятельность по завершению или введение в действие газопровода. "И если такая деятельность произойдет, мы примем решение о применении санкций", - подчеркнул Блинкен.

Также он сказал, что лично дал понять Маасу, что в позиции США нет двусмысленности.

Скандал вокруг строительства "Северного потока-2"

Основателем компании Nord Stream 2 AG являются российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французский Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%.

США ввели против "Северного потока-2" ряд санкций и неоднократно призывали европейских союзников и частные компании прекратить работы по строительству газопровода.

7 января в Германии основали фонд по поддержке достройки "Северного потока-2".

18 компаний уже отказались от участия в проекте или планируют это сделать из-за угрозы попасть под санкции.

6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продлении работ по прокладке труб для газопровода.

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Автор: Виталий Саенко