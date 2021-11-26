Также он подчеркнул, что государство делает все от него зависящее, чтобы не допустить реализацию проекта.

Страны Европейского Союза и Соединенные Штаты Америки должны обеспечить энергетическую безопасность Украины в случае запуска "Северного потока-2".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона "30 вопросов президенту Украины".

"Даже если и запускался бы "Северный поток-2" и он будет запущен, Украина должна получить все, что гарантировали другие государства – европейские и Соединенные Штаты Америки, что мы будем обеспечены энергетической безопасностью, что мы будем в этом направлении в безопасности. Должны быть конкретные вещи, и каждая из наших сторон должна выполнить свои обязанности и обещания", - сказал он.

Также президент подчеркнул, что наше государство делает все от него зависящее, чтобы не допустить реализации проекта.

Читайте такжеИз-за "Северного потока-2" Украине в год грозит потеря 40% доходов от транзита газа – МВФ"Все, что можем, мы делаем. Мы оттягиваем этот процесс? Да. Мы разговариваем с партнерами, которые могут провести санкционную политику? Мы очень сильно с этим работаем, с этим направлением мы работаем очень сильно. Это все, как мы можем влиять. И здесь мы посмотрим результат нового правительства (Германии – УНИАН), нового взгляда", - сказал он.

"Северный поток-2"

Как сообщал УНИАН, по прогнозам МВФ, запуск газопровода "Северный поток - 2" может привести к сокращению доходов Украины от транзита газа на 40%, до 1,2 млрд долл. в год до 2024 года, пока действует нынешний контракт с "Газпромом" на транзит.

Украина хочет продлить действие контракта с "Газпромом" о транзите газа на 15 лет.

Председатель правления "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что Россия намеренно уменьшает объемы транзита газа через Украину, чтобы шантажировать Европу и заставить как можно быстрее сертифицировать "Северный поток-2".

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.

Автор: Дмитрий Шварц