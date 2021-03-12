Правоохранители установили, что владельцами ЧАО "Донецкоблгаз" являются иностранные оффшорные компании с признаками фиктивности, подконтрольные гражданину Украины, который находится на территории РФ.

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование относительно совершения должностными лицами частного акционерного общества "Донецкоблгаз" диверсионных действий, которые привели к отключению 58 котельных областного коммунального предприятия в зоне проведения ООС.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Правоохранители установили, что владельцами ПАО "Донецкоблгаз" являются иностранные оффшорные компании с признаками фиктивности, подконтрольные гражданину Украины, который находится на территории Российской Федерации.

При этом акционерное общество относится к объектам, которые имеют важное народнохозяйственное и оборонное значение.

Проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, и привлечение их к ответственности.

Что предшествовало

6 марта ЧАО «Донецкоблгаз» на своем сайте заявило, что НАК «Нафтогаз Украины» остановила поставки природного газа коммунальному предприятию «Донецктеплокоммунэнерго» из-за долгов.

В свою очередь, группа «Нафтогаз» призвала «Донецкоблгаз» прекратить нарушение «Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованных поставок тепловой энергии и поставок горячей воды гражданам», воспользоваться опытом других регионов и возобновить поставки газа «Донецктеплокоммунэнерго» и, соответственно, представление тепла потребителям.

В «Нафтогазе» заявили, что местный поставщик тепла в течение отопительного сезона увеличивал задолженность за потребленный газ и, в нарушение законодательства Украины, не проводил оплаты за его потребление. Как утверждают в компании, это привело к накоплению долга в 1,5 млрд грн и снятие поставщика из реестров ПСО, как того требует закон.

Кроме того, в НАК «Нафтогаз Украины» отметили, что «Донецктеплокоммунэнерго» - не единственный поставщик тепла, который нарушает закон и не рассчитывается за газ государственной компании.

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Автор: Наталья Ничишина