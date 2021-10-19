Компания заявила, что не имеет никакого отношения к повышению цен на газ, а виноваты в этом президент и руководство государства.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против АО "Харьковгаз", которое в начале октября под видом ремонтных работ отключило от газа село Благодатное Харьковской области.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, уголовное производство начато по ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

В СБУ отметили, что "Харьковгаз" на 95,5% является частной компанией, которая самостоятельно формирует цены на свои услуги.

Читайте такжеРоссия затягивает петлю: "Газпром" отказался бронировать транзитные мощности Украины на ноябрь"Сразу после отключения жителям села выдвинули требование: подписать дополнительное соглашение на еще одну несуществующую ранее услугу по обслуживанию внутридомовых систем. Таким образом, платежка для каждой семьи должна была бы вырасти на 1200-1800 гривен на год... Пользуясь монопольным положением и острой потребностью населения в газе в начале отопительного сезона, жители села были поставлены в безвыходное положение", - говорится в сообщении.

При этом руководство "Харьковгаза" заявило, что компания не имеет никакого отношения к повышению цен на газ, а виноваты в этом президент и руководство государства. Это повлекло многочисленные акции протеста местных жителей и перекрытие автодорог. После вмешательства правоохранителей и местных властей газоснабжение в село восстановили 17 октября.

Тарифы на газ:

С 1 октября 2021 года газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" ввела новый тарифный план "Комфортный сезон", который позволяет платить за газ равномерными частями ежемесячно.

Тарифный план будет действовать с 1 октября до 30 апреля. Цена на газ в тарифном плане составляет 7,96 грн за куб. м с НДС без стоимости распределения (доставки), и эта цена зафиксирована на весь отопительный сезон.

Общая сумма к оплате в новом тарифном плане определяется при подключении клиента - в соответствии с объемом газа, который жильцы конкретного домохозяйства в среднем потребляют в течение отопительного сезона (с октября и до конца апреля). В течение семи месяцев клиент платит равномерными частями, а именно - 1/7 от стоимости зарезервированного объема газа.

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Автор: Инна Андалицкая