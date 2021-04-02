В пресс-службе отметили, что компания злоупотребляла монопольным положением на рынке услуг по распределению газа.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал газораспределительную компанию «Львовгаз» на 75,634 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

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Как говорится на сайте АМКУ, штраф выписан за нарушение законодательства о конкуренции.

В пресс-службе отметили, что компания злоупотребляла монопольным положением на рынке услуг по распределению газа.

"Львовгаз"

"Львовгаз" является крупнейшим газораспределительным оператором Львовской области и входит в "Региональную газовую компанию" (РГК).

Что этому предшествовало

25 марта 2021 года Служба безопасности Украины разоблачила масштабный коррупционный механизм злоупотребления руководства АО "Львовгаз". По данным СБУ, газовики приписывали мнимые долги потребителям и требовали с них взятки.

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Автор: Анна Бредихина