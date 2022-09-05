Крупнейший импортер газа в Германии 5 сентября сообщило о прекращении поставок газа из Российской Федерации. Компания Uniper использует кредит для покрытия нехватки газа.
Об этом сообщает Reuters.
В компании отметили, что используют транш по кредитной линии, предоставленной немецким государственным банком. Деньги направят на закупку недостающего объема газа у других поставщиков.
На прошлой неделе компания взяла у немецкого правительства дополнительные 4 миллиарда евро кредита после исчерпания предыдущей кредитной линии в размере 9 миллиардов евро.
Стоит отметить, что мажоритарным владельцем Uniper является финский Fortum.
Остановка "Северного потока" - что известно
31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку". Компания заявила, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до их устранения.
В свою очередь в Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины "Северного потока", сообщили, что подобная поломка не должна останавливать работу трубопровода.
Вечером 2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" на неопределенный срок. В Белом доме и Еврокомиссии отреагировали на решение РФ.
5 сентября в Кремле пошли на прямой шантаж Запада. Москва заявила, что поставки газа по трубопроводу "Северный поток" возобновятся, если будут сняты санкции. Они якобы мешают техническому обслуживанию агрегатов.