В Кремле сослались на технические сложности и заявили, что решить ситуацию поможет только снятие санкций.

В Кремле прибегли к прямому газовому шантажу Запада. Москва заявила, что поставки газа по трубопроводу "Северный поток" возобновятся, если будут сняты санкции. Они якобы мешают техническому обслуживанию агрегатов.

Соответствующие заявления сделал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью росСМИ.

"Проблемы в прокачке возникли из-за санкций, введенных против нашей страны и против ряда компаний западными государствами, включая Германию и Великобританию. Других причин, которые привели бы к проблемам с прокачкой, не существует", — заявил Песков.

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Сейчас рабочим якобы остался только один агрегат, но и тот "дает сбои". А провести ремонт невозможно из-за ограничений, которые наложили на Россию в связи с полномасштабным вторжением в Украину.

"Учитывая, что санкции продолжают работать, учитывая, что они вносят абсолютное смятение, юридическое, практическое, в то, что связано с техобслуживанием всех узлов и агрегатов, то сейчас пока можно надеяться на этот единственный агрегат, что однажды удастся его упорядочить", — добавил Песков.

От также подчеркнул, что сейчас вся работа "Северного потока" держится на одном агрегате, но и тот нуждается в серьезном техническом обслуживании. При этом пресс-секретарь утвердительно ответил на вопрос касательно решения ситуации после снятия санкций. То есть Россия хочет вынудить Евросоюз отменить ограничения в обмен на выполнение обязательств по поставке газа.

"Безусловно, те же санкции, которые мешают обслуживать агрегаты, которые мешают их перемещать без соответствующих юридических гарантий, которые мешают предоставлять эти юридические гарантии и тому подобное, именно эти санкции, которые ввели западные государства, довели ситуацию до того, что мы видим сейчас", — подытожил Песков.

Остановка "Северного потока"

31 августа 2022 года "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку".

Компания заявила, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до их устранения.

Но по словам Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины "Северного потока", подобная поломка не должна останавливать работу трубопровода.

"Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте. Это обычная процедура в рамках ремонтных работ", — сообщили в Siemens Energy.

Вечером 2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" на неопределенный срок. В Белом доме и Еврокомиссии отреагировали на решение РФ.

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