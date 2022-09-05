В Кремле прибегли к прямому газовому шантажу Запада. Москва заявила, что поставки газа по трубопроводу "Северный поток" возобновятся, если будут сняты санкции. Они якобы мешают техническому обслуживанию агрегатов.
Соответствующие заявления сделал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью росСМИ.
"Проблемы в прокачке возникли из-за санкций, введенных против нашей страны и против ряда компаний западными государствами, включая Германию и Великобританию. Других причин, которые привели бы к проблемам с прокачкой, не существует", — заявил Песков.
Сейчас рабочим якобы остался только один агрегат, но и тот "дает сбои". А провести ремонт невозможно из-за ограничений, которые наложили на Россию в связи с полномасштабным вторжением в Украину.
"Учитывая, что санкции продолжают работать, учитывая, что они вносят абсолютное смятение, юридическое, практическое, в то, что связано с техобслуживанием всех узлов и агрегатов, то сейчас пока можно надеяться на этот единственный агрегат, что однажды удастся его упорядочить", — добавил Песков.
От также подчеркнул, что сейчас вся работа "Северного потока" держится на одном агрегате, но и тот нуждается в серьезном техническом обслуживании. При этом пресс-секретарь утвердительно ответил на вопрос касательно решения ситуации после снятия санкций. То есть Россия хочет вынудить Евросоюз отменить ограничения в обмен на выполнение обязательств по поставке газа.
"Безусловно, те же санкции, которые мешают обслуживать агрегаты, которые мешают их перемещать без соответствующих юридических гарантий, которые мешают предоставлять эти юридические гарантии и тому подобное, именно эти санкции, которые ввели западные государства, довели ситуацию до того, что мы видим сейчас", — подытожил Песков.
Остановка "Северного потока"
- 31 августа 2022 года "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку".
- Компания заявила, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до их устранения.
- Но по словам Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины "Северного потока", подобная поломка не должна останавливать работу трубопровода.
- "Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте. Это обычная процедура в рамках ремонтных работ", — сообщили в Siemens Energy.
- Вечером 2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" на неопределенный срок. В Белом доме и Еврокомиссии отреагировали на решение РФ.